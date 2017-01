Los 'youtubers' toman Madrid

"El futuro está aquí", ha dicho este miércoles Risto Kuulasmaa, fundador de Tubecon, señalando a los 'youtubers' que lo rodeaban en la presentación de la edición española. "Yo he trabajado muchos años en televisión, pero esto es el futuro de la comunicación".

Hay vida más allá del vídeo del 'Caranchoa' y el sueldo del Rubius y, para demostrarlo, los 'youtubers' han organizado Tubecon, la primera convención de este calibre que se lleva a cabo en España. El sábado 18 de febrero más de 200 creadores convertirán el Wizink Center de Madrid (el antiguo Palacio de los Deportes) en un "parque de atracciones" de Youtube, en palabras de Kuulasmaa. Los fans podrán saludar personalmente a sus ídolos; entre los 200 ‘youtubers’ están los populares Patri Jordán, Susana Yábar, Breifr9 o AdelitaPower. Habrá talleres, espectáculos, y una entrega de premios.

Tubecon nació en Finlandia, y Risto Kuulasmaa ha organizado sus tres ediciones. El primer año reunieron a 5.000 espectadores, duplicaron la audiencia en el segundo, y la tercera edición tuvo una asistencia de 19.000 personas. Ahora se plantean exportar el formato a otros países europeos, y empiezan por España.

Para mostrar la diversidad del medio, habrá representantes de las comunidades de activismo, belleza, ‘gamers’, divulgación científica… Han anunciado hasta un espectáculo de ‘drag queens’. Y aún así faltarán sectores de Youtube. Eso es porque es el primer año, aseguran los organizadores, y todavía hay gente que no se anima. "Es como querer representar a la humanidad", explican. Es imposible que esté todo el mundo.

Otro de los retos de la convención es su tipo de audiencia: según la organización, la media de edad en este tipo de eventos suele rondar los 15 años. Los menores de catorce años tienen que ir acompañados y ofrecen, además, un aparcamiento para padres, donde los niños pueden dejarlos y pasarlos a recoger al final del día. Allí los mantendrán ocupados, y podrán ver conferencias como ‘Qué ven mis hijos en Youtube’.

Youtube no solo es el Rubius

‘Booktube’ es uno de los fenómenos más curiosos de Youtube: es un espacio en el que los jóvenes comentan y comparten sus lecturas. Uno de los principales representantes de esta comunidad en España es Javier Ruescas que, habiendo escrito cerca de una veintena de libros, se considera escritor y ‘youtuber’ a partes iguales. "Yo hago vídeos sobre libros para gente apasionada por la literatura, pero también para gente que empieza a leer ahora", explica. "Me llegan muchos mensajes de personas diciéndome 'A mí no me gustaba leer, y empecé con tus recomendaciones, y ahora me encanta'".

La mayor parte de su audiencia, en torno al 70%, es femenina ("Como en la vida real, las mujeres leen más que los hombres", dice). La comunidad crece cada vez más, tanto en España como en Latinoamérica, y Ruescas siente que se están rompiendo muchos estigmas entre la gente joven; la lectura vuelve a ser algo divertido, que se puede compartir. "El modo de leer no ha cambiado; yo leo solo, en mi casa. Pero es muy bonito tener luego una comunidad con la que compartir esas lecturas, y hablar, y opinar", asegura.

Berry Berriuca está a punto de alcanzar los 100.000 seguidores, pero no piensa que vaya a poder vivir de Youtube indefinidamente. "Sí se puede vivir de ello, pero yo pienso que es algo temporal. A no ser que seas el Rubius o Auronplay, que ya tienen un colchón importante de dinero, necesitas tener estudios. Por si acaso".

Los organizadores insisten en que ha sido una convocatoria abierta para todo el mundo y que sigue siéndolo. Cualquier miembro de Youtube puede proponer actividades o participar en el evento. Es un evento creado por y para la comunidad, que tiene como objetivo dar visibilidad a este fenómeno y validar el movimiento ‘youtuber’, que en España a veces se ve con algo de condescendencia. "En la prensa se publican anécdotas negativas que no representan lo que es Youtube", opina Rodrigo Septién, famoso por sus canciones en la web.

Según los nuevos creadores, Youtube es un nuevo medio que podrá convivir en paralelo con la televisión, la radio y la prensa. Y los medios tradicionales están perdiendo una gran oportunidad. "Es el momento de hacer cosas nuevas", recomienda Kuulasmaa a los medios. "Lo más peligroso es no hacer nada".