Torsten Wingenter: «Hyperloop no será una competencia real para el sector de los aviones» Torsten Wingenter, durante la entrevista en el MWC de Barcelona. / E. Martínez El director de Innovación Digital de Lufthansa reivindica el papel innovador de la industria aeroespacial EDURNE MARTÍNEZ Madrid Sábado, 29 julio 2017, 00:23

Chatbots, realidad virtual, WiFi... Los aviones se adaptan a la tecnología de consumo y la industria reivindica su papel innovador dentro del sector del transporte: “Parece que los coches autónomos es algo muy novedoso y los aviones llevan muchos años con pilotos automáticos”, asegura Torsten Wingenter, director de Innovación Digital en Lufthansa Group.

-¿Cuáles son las mayores innovaciones en los aviones?

-Por un lado tenemos innovaciones de tipo software, con mayor desarrollo tecnológico de nuestras naves, y por otro, innovaciones tipo gadgets como los 'wearables' para el uso de los pasajeros como gafas de realidad virtual para la gente a bordo. Aparte, hay WiFi en los aviones.

-¿Cuánto va a costar que todos los aviones cuenten con conexión WiFi como cualquier otro servicio?

-Nosotros ofrecemos este servicio en todos nuestros vuelos intercontientales y europeos, pero también tenemos otros que van más allá como un acuerdo con Apple que permite que los pasajeros con Apple Watch puedan ver detalles del vuelo en su reloj, como la velocidad del avión o la distancia que queda para llegar. Por el momento, para el WiFi hay diferentes paquetes, pero el servicio con Apple es gratis. Ofrecemos WiFi en el avión desde 2,99 dólares a nuestros pasajeros.

-¿Por qué son más innovadoras que los competidores?

-Llevamos más años intentando innovar a toda costa. Tenemos experiencia, todo se basa en eso. La realidad virtual, el WiFi o Apple Watch es un ejemplo de ello. Ahora también trabajamos en un programa de reconocimiento de voz para probar otras experiencias con los pasajeros.

-Se habla mucho últimamente de los coches conectados y autónomos. ¿Será lo mismo con los aviones?

-La parte interesante es que la gente no se da cuenta de que en la industria aeronáutica llevamos trabajando desde hace muchos años con pilotos automáticos. Tenemos esta experiencia desde hace mucho y ahora parece que es algo propio de los coches. Es importante tener a una persona pendiente de cómo va el vuelo y que se ocupe de todo lo que pueda ocurrir, pero los aviones son autónomos desde hace mucho tiempo.

«Los aviones no son tan innovadores porque cuesta implantar las novedades 10 o 20 años»

-¿En qué tecnologías están trabajando?

-El objetivo son los pasajeros. Por eso estamos desarrollando chatbots con Facebook Messenger con un asistente que te responde a cualquier duda que pueda surgir antes y después del vuelo. Puedes preguntar cuál es el mejor precio para ir a Barcelona y te lo dice al momento. Es una tecnología muy interesante porque da un servicio muy bueno al cliente y es una forma más de innovar para la compañía. El objetivo es que todo sea más fácil para todos.

-¿El avión es el medio de transporte más innovador?

-La seguridad es un aspecto clave, y es el medio más seguro, eso desde luego. Por eso las innovaciones cuesta implantarlas 10 o 20 años, no como en los coches que es mucho más instantánea. La comparación es difícil, pero hay muchas ideas en el aire que se irán implementando poco a poco y la industria será muy distinta en el futuro.

-¿Hyperloop supone una amenaza para la industria de los aviones?

-Realmente no. Es un nuevo desarrollo y eso siempre es bueno porque traen cambios en todas las industrias. Además, Hyperloop está pensado para distancias muy largas o entre ciudades cercanas, pero, por ejemplo, no puede atravesar el Pacífico, entonces no nos parece una competencia real.