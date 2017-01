Apple busca los airpods a los despistados

El pasado mes de septiembre, Tim Cook, CEO de Apple, sorprendía a los seguidores del gigante de Cupertino con el lanzamiento de los Airpods, unos auriculares inalámbricos, que salen al mercado con un precio de 179 euros en España.

"Los sacas del estuche y ya funcionan con todos tus dispositivos. Te los pones y empiezan a sonar al instante. Hablas y tu voz se escucha con toda claridad. Así son los AirPods: simplicidad y tecnología unidas en unos auriculares que son pura magia", señala Apple en su página web.

Gracias a una conexión bluetooth, los auriculares se conectan a los dispositivos de la manzana mordida. Pero esta ausencia de cables ha provocado el miedo a más de un usuario. ¿Y si los pierdo? Sustituir cada dispositivo cuesta alrededor de 65 euros.

Pero para evitar olvidos para los despistados, Apple ha actualizado su servicio de Find My iPhone e incluiría una versión para rastrear los pequeños cascos inalámbricos, según publica The Wall Street Journal.

Debido a las limitaciones de tamaño y de batería, los Airpods no cuentan con conexión GPS por lo que no se puede establecer su ubicación concreta. Sin embargo, a través de la conexión bluetooth se pueden llegar a encontrar.

La actualización del software del Find My iPhone llegó el pasado martes para desarrolladores y se espera que esté disponible para el público en las próximas semanas. No obstante, Apple aún no ha hecho ningún comentario al respecto.