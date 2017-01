Nuevas imágenes del nuevo Samsung Galaxy S8

Quedan menos de dos meses para el lanzamiento del nuevo 'smartphone' de Samsung -o por lo menos eso parece- y como ocurre con las grandes presentaciones, hay mucha expectación y los rumores y filtraciones no dejan de aparecer.

La ultima ha sido muy llamativa porque parece que viene de dentro de la compañía. Samsung Display promociona la tecnología Amoled en YouTube y utiliza un dispositivo que, según lo que ya se sabe, coincide con lo que será el Galaxy S8.

A este nuevo dispositivo no le acompañará una version Edge, sino la Plus. La versión normal tendrá una pantalla de 5,7 pulgadas y la plus llegará a las 6,8 pulgadas, ambas con cristal curvo. Todavía no hay fecha oficial para el evento de lanzamiento de Samsung, aunque los rumores apuntan a que será en abril.