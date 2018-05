El plato que absorbe la grasa de la comida El plato elimina hasta el 30% de la grasa y el aceite de los alimentos. / RC Con más de 1.000 orificios en su superficie, la vajilla Hola elimina hasta un 30% de las calorías de los alimentos EDURNE MARTÍNEZ Madrid Martes, 15 mayo 2018, 12:14

Llega el verano y los gimnasios multiplican sus usuarios. La dura 'operación bikini' de cada año hace que muchos se suscriban a vídeos de YouTube para hacer deporte en casa o de recetas de cocina saludables. Pero, ¿y si fuera el propio plato sobre el que comemos el que redujera las calorías que vamos a ingerir?

Esta idea que parece ciencia ficción es el invento de un grupo de investigadores de la Escuela Superior Técnica de Ingeniería de la Universidad del País Vasco. Los platos Hola tienen una superficie con más de mil agujeros que separan las grasas de los alimentos y la absorben. Según sus creadores, el mecanismo de esta vajilla permite filtrar los lípidos (grasa y aceite) y ahorrarle al comensal «hasta el 30% de las calorías» de una comida.

En una comida normal, esto supone dejar de ingerir de 100 a 200 calorías. «En una semana equivale a no comerse dos Big Mac», aseguran. Bajo el lema 'No cambies tu comida, cambia tu plato', los ingenieros vascos explican que no quieren que nadie renuncie a sus hábitos alimenticios, sino que «puedan disfrutar de la comida acompañándoles en el cuidado de su salud».

El mecanismo de absorción de la vajilla está inspirado en las esponjas de mar, que poseen poros y canales que filtran el alimento y el oxígeno. La diferencia es que los platos Hola lo que filtran es la grasa y el aceite. «Han sido necesarios dos años de prueba y error y de prototipado para conseguir patentar un diseño con agujeros que pudiese retener las calorías. Más de una vez nos han llamado locos por pensar que era posible, pero por fin lo tenemos», asegura el equipo de Hola a Innova+.

En solo cinco meses de vida han vendido más de 800 unidades a través de su página web y en algunas farmacias. Actualmente están trabajando para llegar a tiendas de hogar, de menaje e incluso a restaurantes.

Los tres modelos, inspirados en anagramas japoneses, son «pequeñas obras de arte y simbología» que esconden elevados principios matemáticos. «Al final un plato es el marco en el que el artista, el chef, emplata sus obras; y creemos que Hola tiene un valor añadido doble: el funcional y el estético», explican.

Pese a la complejidad del sistema, la limpieza no supone ninguna dificultad añadida, ya que es apto para lavavajillas y también se puede fregar a mano como se haría con cualquier otro plato.