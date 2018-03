Demasiadas dificultades para mantener una relación telemática con la administración Opciones en la web de la Agencia Tributaria. Las asociaciones de internautas aseguran que la renovación de la firma digital solo se puede hacer con navegadores obsoletos e inseguros ARANTXA HERRANZ Lunes, 12 marzo 2018, 00:54

Muchos de los trámites administrativos que cualquier ciudadano, empresa o asociación debe hacer con la Administración Pública solo se pueden hacer vía telemática. Por ejemplo, cualquier persona que quiera presentarse a algunas de las ofertas de empleo público lo tiene que hacer a través de internet. O cualquier papeleo con la Agencia Tributaria también se puede realizarse por la red. Para ello, es necesario contar con una firma electrónica. Sin embargo, y según denuncia la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) y la Asociación de Internautas (AI), la renovación de esta firma digital es un camino lleno de obstáculos.

«El problema es simple, pero importante», explica Víctor Domingo, presidente de AUI. «Cuando tienes que renovar el certificado digital se te piden unos requisitos, pero no lo puedes hacer si no es con unos determinados navegadores. El problema es que se están pidiendo unas versiones antiguas de Explorer y Firefox», explica. «Siempre pedimos que el usuario tenga actualizado su navegador para evitar problemas de seguridad, como el 'malware' y 'bugs' (errores informáticos). Si para renovar el certificado digital tienes que desinstalarte tu actual navegador o añadir uno que no está actualizado, estamos poniendo trabas y dificultades también a esa relación telemática con la administración», sentencia Domingo.

Las dos organizaciones presentaron una queja en el Ministerio de Hacienda ante la imposibilidad de renovar o solicitar los certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) por internet con los navegadores actuales. Al no haber recibido respuesta, ambas organizaciones han pedido amparo al Defensor del Pueblo.

«Es una irresponsabilidad hacer estos trámites con navegadores desactualizados. Es como para si ver la televisión me pidieran un VHS», detalla Domingo. Y pone otro ejemplo. «Para pedir un CIF hay que hacerlo telemáticamente, pero es muy complicado de solicitar si no puedo renovar mi firma digital». Además, ambas asociaciones han solicitado una reunión al consejo de telecomunicaciones (del que forman parte) para que «haya intercesión desde el Ministerio de la Agenda Digital». Confían también en que el Defensor del Pueblo «tome cartas en el asunto para que todo se pueda hacer telemáticamente».

Domingo no cree que el hecho de que las firmas digitales solo se puedan renovar con navegadores antiguos se deba a una cuestión técnica. «Quizá lo que quieren son intermediarios con la administración y puede que les de miedo el voto electrónico. La relación con Hacienda debería ser más fácil y fluida, pero está lleno de complicaciones».

¿Y el DNI electrónico?

La queja presentada por las asociaciones de internautas hace referencia a las firmas digitales. Algo que no afecta, en teoría, al DNI electrónico. Pero, tal y como explica el presidente de AUI, «el DNI tendría que servir para esta relación digital con la administración, pero lo cierto es que electrónicamente no lo utiliza nadie. Y no se utiliza porque es muy complicado hacerlo».

Cabe recordar, además, que el pasado mes de noviembre, además, se tuvo que desactivar la firma electrónica de los DNI por un problema de seguridad. Según datos del Informe eEspaña de 2014 (el más reciente que tiene la Fundación Orange), pese a que el DNI electrónico nació en 2006, lo cierto es que solo el 0,02% de los tramites que los ciudadanos realizan con la administración se llevan a cabo con la versión digital del documento nacional de identidad.