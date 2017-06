Sony impacta con 'Spider-Man' en una conferencia sin sorpresas

Sony ha dejado, por segundo año consecutivo, en el evento que organiza anualmente como antesala al E3, que sean los juegos los que hablen por sí mismos. Desafortunadamente, y tal y como ha ocurrido con la conferencia de Microsoft, se ha vuelto a hacer visible un problema cada vez más presente en la industria: los desarrollos son cada vez más costosos y requieren de más tiempo, por eso se ha convertido casi en norma que los juegos que se anunciaron el pasado año por estas fechas hayan vuelto a ser los protagonistas de la velada. Eso sí, ahora con fechas en el horizonte.

'Spider-Man', el juego desarrollado por Insomniac Games con motivo de la próxima película de Marvel, ha sido sin duda lo más impactante de la noche. No solo porque por vez primera se ha capturado el espíritu del personaje -como en los cómics, el hombre araña se permite aquí hacer sus gracietas mientras reparte estopa-, sino también porque la ambientación de una Nueva York colorida y vibrante, el apartado gráfico y las habilidades del superhéroe arácnido están recogidos a la perfección. La demostración sobre el escenario colocaba al intrépido joven acabando con los enemigos de cientos de maneras distintas: a golpe de telarañas, con acrobacias, usando los elementos del escenario... Y finalmente la acción desembocaba en la persecución desenfrenada de un helicóptero por Manhattan. El juego llegará al mercado a principios de 2018.

Repetían también 'Days Gone', de Bend Studios, y 'God of War'. El primero es un juego que se desarrolla en un vasto mundo abierto asolado por los zombis. El pasado año ya se apuntó a una curiosa mecánica: los muertos vivientes atacan en hordas, así que escapar a sus mandíbulas es, a menudo, complicado. Lo que se ha visto en esta ocasión es algo más especial. El título apostará por el sigilo. Así, se ha podido ver cómo el protagonista se deshacía de varios enemigos humanos colocando trampas y cómo puede aprovechar la amenaza de los zombis a su favor. Sin fecha aún, lo cierto es que el salto gráfico que ha dado el juego en este año ha sido importante. La violencia es aún más perturbadora, aunque la triste paleta de colores afea un poco un resultado que no desentonaría con las propuestas de Naughty Dog, el estudio detrás de 'Uncharted'.

'God of War', 'Uncharted - The Lost Legacy' y 'Days Gone'.

De 'God of War', en cambio, no se puede decir nada malo. El juego de Sony Santa Mónica saldrá a la venta a principios de 2018 y a diferencia de las anteriores entregas de la serie, apostará por potenciar el elemento narrativo a través del hijo de Kratos, que lo acompañará en la aventura. Sin embargo, es necesario dejar claro que la crueldad y el elemento gore del juego siguen ahí. Los minutos de juego que mostraron durante la cita transportaron a los espectadores a decenas de parajes distintos, ricos en detalles y espectaculares, en los que Kratos daba rienda suelta a su yo más violento. Cabe preguntarse si esos cambios de ritmo encajarán como es debido.

A diferencia de los títulos anteriores, 'Monster Hunter World' de la japonesa Capcom, no es una exclusiva de Sony. El título se presentaba durante la conferencia en primicia pero saldrá para Xbox One, PlayStation 4 y PC, también a principios de 2018. No fue el único juego que Capcom llevó al evento de Sony. 'Marvel vs Capcom Infinite' se pondrá a la venta el 19 de septiembre para las mismas plataformas.

Novedades para PlayStation VR El visor de realidad virtual de Sony no se quedó sin su ración de títulos. Después del espectacular 'Resident Evil 7' de Capcom, jugable de principio a fin con las gafas de PlayStation, el usuario se había quedado huérfano de apuestas fuertes en torno al sistema. Los títulos que se presentaron ayer bien podrían dar una segunda vida al dispositivo. Uno de los más esperados es la versión VR de 'Skyrim', el juego de rol de Bethesda. Supermassive Games, creadores de 'Until Dawn', que ya aprovecharon la idea para lanzar un juego de tiros en VR llamado 'Rush of Blood', se encuentran desarrollando dos títulos: un shooter en primera persona llamado 'Bravo Team' y otro de terror titulado 'The Inpatient'. Playful y Gametrust están desarrollando lo que parece ser un juego de plataformas latera titulado 'Starchild' y Square Enix lanzará en septiembre un título de pesca ambientado en el universo 'Final Fantasy' bajo el nombre de 'Monster of the Deep'. Finalmente, Polyarc trabaja en un juego llamado 'Moss' donde deberemos ayudar a un ratoncito.

Cubierta ya la cuota de juegos japoneses multiplataforma, era el momento de ver dos títulos occidentales también multiplataforma. 'Call of Duty WWII' se dejó ver durante la conferencia. Después de muchos escarceos con guerras ficticias en un futuro no tan lejano, el título de Activision de acción en primera persona regresa a la Segunda Guerra Mundial y lo hace con un digno lavado de cara. Será el 3 de noviembre. Apenas dos meses antes, el 6 de septiembre, se pondrá a la venta 'Destiny 2', desarrollado por Bungie. Este último tendrá contenido exclusivo para PlayStation 4.

Pero hubo más exclusivos para las consolas de Sony. 'Uncharted - The Lost Legacy', una expansión para el último 'Uncharted' que se puede jugar sin tener el juego original llegará a las tiendas el 23 de agosto y 'Horizon: Zero Dawn', el gran éxito de Guerrilla, recibirá su primera expansión, 'The Frozen Wilds', este mismo año. Blue Point, junto a Sony Japan, prepara la, atención, segunda remasterización de 'Shadow of the Colossus', el juego del Team ICO capitaneado por Fumito Ueda, que salió originalmente en PlayStation 2 y que ya fue remasterizado por el mismo estudio para PlayStation 3. Finalmente, hubo espacio para mostrar más fragmentos de 'Detroit: Become Human', el nuevo título de David Cage, que sigue sin fecha de publicación. Hubo, sin embargo, importantes ausencias como 'The Last of Us 2' o la última entrega de 'Gran Turismo', 'GT Sport'. Habrá que esperar a la PlayStation Experience.