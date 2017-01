«Era un reto ponerle voz a un personaje tan profundo y poderoso»

El aura de Michelle Jenner (Barcelona, 14 de septiembre de 1986) es tan conocida por series ('Los hombres de Paco', 'Isabel') y películas ('Julieta', 'Extraterrestre' o 'Spanish Movie') que los responsables de Horizon: Zero Dawn han visto en ella un valor seguro. La actriz española encarnará con su voz a Aloy, protagonista de este videojuego del estudio neerlandés Guerrilla Games que el próximo 1 de marzo se lanzará en el mercado español, y en exclusiva para PlayStation 4.

¿Qué tal ha sido la experiencia con este doblaje?

Muy buena. Había hecho ya algún doblaje de videojuego, pero nunca uno como este. Ha sido un proceso muy largo, de mucho tiempo. Hemos estado 80 horas grabando todos los archivos que hay. Pero todo genial. Me han encantado el personaje y el proyecto, creo que va a ser un bombazo este año y es un privilegio para mí formar parte de él. Es el personaje más rico que he hecho nunca, el proceso más difícil, divertido y bonito que he hecho nunca. He intentado asemejarme al doblaje de la actriz original. Pero esto es un conjunto, pues tienes que parecerte al original y por supuesto al personaje que estás viendo. Los de hoy en día están tan bien hechos que sus caras expresan todo y lo que toca es intentar crearlo con lo que yo le aporto.

¿Qué se puede contar de tu personaje antes del lanzamiento oficial?

Aloy se ha criado con una tribu que desde siempre la ha dado un poco de lado. Ella desconoce sus orígenes y su gran anhelo es entender de dónde proviene. Eso es lo que la mueve a buscar, a preguntar y a aventurarse hacia el mundo exterior. Es una chica guerrera, es cazadora, es muy inteligente, es autosuficiente por la manera en la que se ha criado y se lanza a ese mundo desconocido al intentar averiguar cosas de su pasado. También por cómo se ha criado, le cuesta socializar porque nunca ha sentido el cariño de una madre y le cuesta dejarse querer. No se deja, tiene una especie de escudo protector que se pone y no deja. Sí que me quedaría con su espíritu de lucha, combatir por todo lo que quiere o necesita en su vida. Aloy nunca se echa a un lado.

¿Te has encontrado muchas Aloys en tu vida?

Pues bastantes, más de lo que parece. Cuando acabas conociendo a una persona, te das cuenta de que cada una tenemos nuestras propias luchas internas y nuestros demonios y nuestros miedos. En general, el ser humano suele ser bastante valiente. La única manera de superar los miedos es enfrentándolos, no esquivándolos.

Jenner posa con parte del vestuario de 'Isabel'. / Alberto Ferreras

¿Qué es lo que más te ha sorprendido del videojuego? ¿Cómo lo venderías?

Los gráficos me han dejado con la boca abierta porque siempre piensas que ya se ha llegado al máximo y, de repente, te das cuenta de que todavía se puede mejorar. Es alucinante cuando ves los paisajes, las caras y la definición que tiene todo; es una pasada. Y me encanta que sea un personaje femenino el protagonista. Es una guerrera de verdad, no una que acompaña al personaje masculino. Y a mí me encantaría seguir siendo Aloy si salen más juegos de esta saga. Ya quisiera yo tener la valentía o la inteligencia que tiene ella. Se trata de una historia de búsqueda de identidad y en la que el usuario decide hacia dónde tira el juego. Eso es algo que a mí me encanta porque no está todo escrito. Tú puedes ir eligiendo por dónde andar o con quién hablar.

Años atrás estaban muy sexualizados, como Lara Croft; pero ahora veo que existen personajes como Aloy, que no necesita nada de nadie"

¿Falta normalización de los personajes femeninos para videojuegos?

Años atrás estaban muy sexualizados, como Lara Croft; pero ahora veo que existen personajes como Aloy, que no necesita nada de nadie. Creo que se necesitan más personajes así, que todos sean así. Se necesita un equilibrio entre los masculinos y los femeninos. Gracias a dibujos como este, poco a poco se va cambiando la ideología que tenemos sobre eso.

Ha puesto su voz en el doblaje 'Atrapa la bandera', 'Futbolín' y las dos entregas de 'Las aventuras de Tadeo Jones'.

¿Qué es lo que más te ha costado de este doblaje?

Que ha sido un trabajo muy extenso de muchas horas y, al final del día, la lengua se cansaba y había que seguir vocalizando. Pero tampoco ha habido nada especialmente duro. He estado muy bien acompañada con el director y creo que el resultado es bueno.

Supongo que aún buscas ser una villana. ¿Te llegará pronto un papel así en el mundo de los videojuegos o del cine?

Pues ojalá me llegue en algún momento... Pero bueno, en este caso también Aloy me encanta por eso que comentaba de ser guerrera. Es un personaje profundo y poderoso, y eso siempre me gusta. Y era un reto para mí ponerle voz e interpretar este personaje. Aunque sea solo la voz, lo estás creando y tienes que tratar de transmitir todas esas cosas que tiene ella.

Si hago un personaje poderoso, me empodera a mí también"

¿Te gustaría otro tipo de personaje, que no fuese tan solitario?

Eh, que también he hecho otro tipo de personajes como en 'Nuestros amantes' o 'Tenemos que hablar'. Eran comedias románticas que no tienen nada que ver con éste de Aloy y los personajes son distintos. Lo que me gusta es variar, cada personaje que he hecho es distinto. Y si hago un personaje poderoso, me empodera a mí también.

¿Ayuda que el doblaje de un videojuego se haga con famosos?

Claro que ayuda a la hora de la promoción. Pero si yo soy actriz, sé que estoy capacitada para hacer este trabajo porque es el medio en el que me desenvuelvo, tanto de imagen como de doblaje. Supongo que los responsables de este videojuego verían en mí que yo estaba capacitada para darle lo que querían de este personaje. Para mí todo es interpretación, da igual que sea de doblaje, de imagen, de cine, de televisión o en tu casa. Yo soy actriz, y lo demás son diferentes ramas.

¿Te llegan muchos proyectos sobre videojuegos?

No tantos... (ríe) Empecé muy pequeñita, siempre he ido haciendo cosillas y proyectos, pero ninguno de este nivel. Nunca he hecho captura de movimiento y me encantaría. Me parece muy curioso, me gustaría probar la experiencia de cómo es hacer tu interpretación y que luego se traslade a un personaje animado.

Jenner, durante una entrevista. / Txema Rodríguez

El mundo de Harry Potter está otra vez de moda en teatro y con nuevas pelis. ¿Volverías a doblar a Hermione Granger al menos en un videojuego?

Yo encantada de la vida. Ya la doblé en las cuatro primeras películas de la saga y luego en bastantes videojuegos. Es un personaje que me ha acompañado mucho tiempo y me encantaría poder volver a formar parte de ella.

Me gusta mucho Resident Evil, me dicen que no me pega pero me lo paso muy bien matando zombis"

¿Te apasionan los videojuegos?

Sí, siempre he sido muy jugona. Mi hermano y yo, desde chiquititos, siempre estábamos jugando en casa. Me gusta mucho Resident Evil, me dicen que no me pega pero me lo paso muy bien matando zombis. Y últimamente por ejemplo he probado inFAMOUS o Until Dawn. La consola que más me gusta es la Play. Parece que lo hago adrede, ¡pero es que es verdad! Mi hermano me gana, es más jugón que yo; pero bueno, estamos ahí, ahí...

¿Cómo valoras el auge de los videojuegos en España?

Un auge siempre es positivo. Y como actriz tampoco creo que tenga un impacto negativo en el cine, para nada. Creo que son cosas distintas perfectamente compatibles. No es lo mismo sentarse a ver una película o una serie que sentarse a jugar. Me parece maravilloso que esté en auge y que salgan tantos productos y tan buenos. No creo que llegue el día en el que todo se haga por ordenador. Los actores siempre tienen que seguir estando ahí; incluso para muchos personajes de videojuegos hay un trabajo hecho con un actor aunque tú estés viendo una animación. Espero que no se haga todo por animación, ¡a ver si nos vamos a quedar todos sin trabajo!

Tadeo Jones fue una manera de demostrar que sí estamos para hacer animación al nivel de los americanos u otros"

Exacto, sobre el empleo y cuestiones similares. ¿Le falta reivindicación a la animación española?

Puf, no lo sé. Capacidad hay y talento también. Quizá lo que falta son más medios como sí existen en otros países. Pero creo que es algo que todavía tenemos que explorar aquí mucho. Por ejemplo, la película de Tadeo Jones fue una manera de demostrar que sí estamos para hacer animación al nivel de los americanos u otros.

Y, en general, ¿le falta reivindicación al cine español?

En el cine español siempre hemos sido reivindicativos porque tenemos motivos para hacerlo. La cultura a veces está poco cuidada cuando, en realidad, es algo muy necesario. A veces a la cultura no se le da el trato que se le debería dar y que en otros países, como Francia, sí se le da.