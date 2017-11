Vivir de ausencias Comparto con mis amigas y amigos del camposanto de la vida, por donde vagamos los muertos vivientes, esta breve reflexión de hoy que huele a incienso, plomo y sidra. Los regalos de los reyes republicanos. Y lo hago aportando una parte representativa de mi particular saldo de muertos que nunca morirán porque soy un pirómano del recuerdo. Mil besos para ellos, los de cuerpos ausentes. Para todos (ponga usted a los suyos y, si le place, compártalos en la comuna del afecto) AGUSTÍN MUÑOZ SANZ Jueves, 2 noviembre 2017, 00:07

LA muerte es un hecho natural, físico, cósmico. No tendría mayor alcance, como asunto trascendente, si no la vistiéramos con el luto del afecto y la adornáramos con las hortensias del vacío dejado por el difunto. Lo enseñaron los estoicos. Lo pregonó, con su ejemplo personal e ideológico (‘Meditaciones’), mi amado Marco Aurelio. Ayer, uno de noviembre, fue el día de todos los santos, fecha que precede a la celebración de todos los difuntos. Sí, todos, pues todos, aunque no seamos santos, acumulamos muertos propios en una asamblea de ausencias. Son nuestros muertos, no los míos ni los suyos, porque un muerto es todos los muertos: me, te, le y nos pertenecen. La muerte es un valor absoluto, patrimonio inmaterial de la humanidad. Cuando alguien muere, muere un trozo de todos. Se abren huecos únicos en el termitero de la existencia. Agujeros que no se podrán rellenar nunca con los retazos de otras biografías. Las biografías de cada uno son irreemplazables. Pero no nos agobiemos: solo muere la carne finita, efímera, como la vida de las luciérnagas. Si todos, sabedores del poder irremediable de la memoria, procuramos alimentar su lumbre con la leña de los recuerdos, no habrá muerte posible de los deudos. La llama de la chimenea cambia, pero no fenece mientras haya rescoldo. Oscar Wilde murió y vive en su poesía. Dicen que Miguel Hernández fue asesinado por la tuberculosis fascista, pero todos sabemos que reposa en la montaña mágica y nevada donde está enclavado el sanatorio-balneario: el club de los poetas eternamente vivos. A donde no suben los analfabetos por temor a contagiarse de poesía.

La muerte es fría, ártica, nivosa. Tras el infierno del verano inacabable que seca veneros y venas ha llegado el frío a las plazas de los pueblos, aunque no haya dejado de nevar nunca en las calles del alma por donde gamberrean, como golfos pícaros, los escalofríos del existir. Wilde poetizó que «el frío crece antes que el muerto». Y es así: yo lo certifico. Miguel Hernández fue excelso perito en lunas. Yo soy un simple perito en fríos. Miguel lloró con una catarata de versos la «Elegía» dedicada a su amigo Ramón Sijé (en el bello libro ‘El rayo que no cesa’). Yo, un poeta que no sabe escribir versos y cuyos huesos también están hechos a las penas, aprovechando una de mis muertes escribí con la tinta de la escarcha un «Diario de invierno». El gran Wilde grabó el verso friolero, citado antes, en las paredes de su celda («Balada en la cárcel de Reading»). Lo hizo en compañía de su soledad, la amante muda, la sombra callada del alma. Yo, umbrío y casi bruno, como Miguel, escribí el diario en la cárcel inclemente del desconcierto, del mío, del que me brotó de las simas del alma –como lava de volcán de hielo– una mañana de domingo de noviembre cuando mi amigo Rafael, otro difunto prematuro, me llamó para decirme que Javier acababa de firmar el pasaporte que le llevaba a un viaje irreversible hacia la nada. Horas de certera incertidumbre. La incertidumbre de la proa en la navegación por el océano del horror. Espantoso espanto de la escueta esperanza huyendo en manada. Reloj de la memoria corriendo hacia atrás, como un poseso, mientras sus desvariadas agujas buscaban la meta irremediable del abismo. Y el mundo se paró en solidaridad con el corazón dimitido de mi amigo. Entre mis brazos. El silencio del monitor y la infinita línea plana del electrocardiograma me advirtieron de que el cuento había acabado. Tras la muerte prematura de un trozo de mi biografía infantil me encerré a hibernar, sin saber que el invierno siempre vuelve. Lo hizo el pasado mes de mayo, cuando marzo –el frío– mayea y la muerte, de nuevo, golpea. Me tiene ojeriza porque, una vez más, me ha dado en el hondón del alma. Qué cabrona. Qué bien lo hace. Oscar Wilde versificó, en el mismo poema carcelario, que «quien vive más de una vida debe morir más de una muerte». O vivir, digo yo, más de una muerte. Es mi caso. Pienso que si, como los gatos, podemos tener siete vidas, también podemos tener siete muertes. O vivirlas.

Comparto con mis amigas y amigos del camposanto de la vida, por donde vagamos los muertos vivientes, esta breve reflexión de hoy que huele a incienso, plomo y sidra. Los regalos de los reyes republicanos. Y lo hago aportando una parte representativa de mi particular saldo de muertos que nunca morirán porque soy un pirómano del recuerdo. Mil besos para ellos, los de cuerpos ausentes. Para todos (ponga usted a los suyos y, si le place, compártalos en la comuna del afecto). Ahí van algunos de los míos: mi madre, mi padre, Javier, Rodolfo, Angelines, Rosapili, Agustín... ¡Ay!, qué listado de ausencias, qué lista de desespera. He parado en el número siete –las siete vidas y las siete muertes– porque, si sigo escribiendo, llegaré –con asombrosa facilidad– a la infinitud irremediable de sus múltiplos. Hoy, celebración de difuntos, es un día de réquiem, es decir, de descanso. Demos tregua a la incansable y puntual parca de la muerte. Esa joven milenaria que nunca falta a su cita.