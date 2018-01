«La vida me ha dado más de lo que esperaba» Domingo, 7 enero 2018, 13:44

- ¿Por qué gran exclusiva habría vendido el alma?

- Por ninguna. Parecerá presuntuoso pero la vida me ha dado más de lo que esperaba. Leí 'Nada' de Carmen Laforet, que ganó el primer Nadal, y soñé con conseguir ese premio, y lo logré. Soñé con ser corresponsal en Nueva York, y también. Llevo 57 años con mi mujer...

- ¿A qué personaje de los que ha conocido en todos estos años ha admirado más?

- Henry Kissinger, a quien vi 'torear' en una reunión de la Asociación de Corresponsales Extranjeros. Eran malos tiempos: Vietnam, Nixon acosado por el Watergate, Oriente Medio en llamas... Cómo fue capaz de abordar todo ello. Y luego estaba su concepto de la política como el arte de lo posible.

- ¿Y a quién ha despreciado más?

- Los años me han hecho ver que cosas que en su momento no me gustaron nada tenían una razón de ser. Desprecio las debilidades humanas: la tendencia a mentir, a aprovecharse de los demás, no ser capaz de ser una buena persona. Siempre he aborrecido que se use a los niños en una causa, que se les quite la infancia.

- Ahora hay muchos periodistas que se pasan a la política. ¿Qué le parece?

- Me parece lo mismo que a aquel torero a quien le dijeron que un banderillero era el nuevo gobernador civil y contestó: «Degenerando...». Pues eso. Los políticos son necesarios pero no entiendo ese trasvase.

- ¿Alguna vez escribió una crónica o presentó una noticia en la televisión al borde de las lágrimas por lo que estaba contando?

- En televisión me tocaron los años de plomo de ETA y eso me dejaba sin palabras. Esa sinrazón, todos esos atentados en las casas cuartel con niños dentro...

- ¿Sintió haberse perdido por vacaciones, viaje o lo que fuera, alguna noticia en concreto, no haber podido darla?

- La muerte de los astronautas del transbordador 'Columbia' me cogió en el cine. Y los atentados del 11 de septiembre en Nueva York no me pillaron allí por muy poco. Tenía previsto viajar desde Madrid a finales de mes. Pero no es un lamento grave.

- ¿No le molestó no poder contar esas noticias?

- No hay que llorar por la leche derramada. Ya no tiene remedio. Y además, soy optimista por naturaleza. Y progresista, porque he visto el progreso. El mundo de hoy ya no es el mío, pero es mucho mejor.