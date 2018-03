Vestidos para el éxito La gala apenas sorprendió. Las estrellas, aseguran los expertos, se exhibieron de forma tan correcta como aburrida IRMA CUESTA Martes, 6 marzo 2018, 08:14

La alfombra roja, cuidadosamente extendida sobre 150 metros de la avenida Highland de Hollywood, volvió a convertirse el domingo en el escaparate más preciado del mundo por más que este año, según los expertos, apenas sorprendiera. Ni siquiera haber aparcado la consigna que llevó hace unos meses a las estrellas a vestirse de negro consiguió que esta edición estuviera a la altura de aquellos tiempos en los que el mismísimo Armani proclamó que no existía en el Globo mejor pasarela de la moda.

Hannibal Laguna, el único creador español que este año puede presumir se haber estado representado en la ceremonia después de que Garbiñe Muguruza dejara en sus manos la tarea de vestirla para la gran fiesta del cine, cree que en esta ocasión todo ha sido demasiado contenido. «Ha habido vestidos blancos maravillosos, como el de Jane Fonda, y destacables metalizados 'total look' que recordaban a Paco Rabanne, pero por regla general se ha dado más importancia a la estructura que a los tejidos». El diseñador, confeso admirador de Whoopi Goldberg, lamenta que la actriz no haya acertado este año y que Salma Hayek haya elegido una creación de Gucci que no era la adecuada. «En general, no ha habido sorpresas, creaciones que realmente sorprendan. La mayor parte eran vestidos muy sencillos y muy limpios que, todo hay que decirlo, son los más difíciles de ejecutar», dice sin ocultar que se siente enormemente agradecido a Garbiñe por confiar en él. «Es una mujer muy inteligente que sabe cuál es su imagen. No es una actriz de cine ni una modelo, sino una deportistas guapísima que quería estar cómoda, atemporal y natural».

Si uno escucha a Modesto Lomba, uno de esos modistos ligados a la historia de la moda nacional desde hace décadas y presidente de la Asociación de Creadores de la Moda de España, lo consiguió. «Debemos felicitar a Laguna porque el vestido de Garbiñe era una pieza muy interesante, muy bien estructurada. El juego de tirantes es impecable y a ella se la ve cómodo y guapísima», asegura mientras apuntala la idea de que este año en la gran pasarela de la moda ha faltado vanguardia. «A excepción de Nicole Kidman, cuyo traje de Armani Privé era fantástico, una bonita estructura en azul eléctrico con lazada muy bien resuelta con visión de frente y espalda; de Emilly Blunt y de Meryl Streep, con un vestido silueta muy escotado y elegante, encuentro muy pocas cosas realmente interesantes».

Hannibal Laguna Modisto «Ha sido una pasarela mucho más contenida que otros años»

Mercedes de Miguel Diseñadora «Me ha sorprendido poco. Casi no ha habido cosas especiales»

Abraham Menéndez Ilustrador «Todo ha sido bastante aburrido. Nada comparado con los 80»

Escotes poco favorecedores

Tampoco a Mercedes de Miguel estos Oscar le han sorprendido como le habría gustado. La diseñadora vasca asegura que vio a muchas personas correctamente vestidas, pero a muy pocas verdaderamente espectaculares. «Con excepción de nuestra Paz Vega, siempre tan personal y especial, y alguna otra más, muy pocas sorprendieron. Es verdad que, como suele ocurrir, había alguna rompedora, pero no sé si especial».

En su opinión, ni siquiera la ganadora Frances McDormand, con un vestido realizado con brocado, «un tejido fantástico al que se le puede sacar mucho partido», dio con la hechura adecuada. «Tampoco creo que se acertara con los escotes. Muchos de ellos, a pesar de que me encantan cuando sientan bien, no lograban entenderse. La mayor parte eran excesivos y poco favorecedores», dice apuntando que, en general, los 'looks' de este año le han decepcionado y que ni siquiera las joyas la sorprendieron. Sólo una pieza a destacar: el increíble collar que lució Hellen Mirren, valorado en 3,4 millones de euros.

«La lista de quienes creo que no acertaron es larga: desde el Gucci de Salma Hayek, que no era el más adecuado para ella, al Versace de Lupita Nyong'o», afirma Mercedes de Miguel. No duda en barrer para casa al asegurar que los Goya españoles resultaron una pasarela mucho más atractiva.

Al diseñador e ilustrador Abraham Menéndez tampoco le divirtió la fiesta. «Hace ya unos cuantos años que es bastante aburrida, especialmente si se compara con los Oscar de los 80 y los 90, en los que se arriesgaba mucho más. Cómo olvidar las transparencias de Cher o, más adelante, a la maravillosa Marion Cotillard con aquel vestido de escamas de Jean-Paul Gaultier... Uno piensa si ahora se sienten más expuestos por todo este asunto de las redes sociales y van a lo seguro o si es, simplemente, que el europeo arriesga mucho más y los americanos son americanos. Sea cual sea la razón, la realidad es que este año se ha visto muy poco interesante más allá de flipar con el tipazo de Jane Fonda y horrorizarnos con la pinta de Salma Hayek».