Varias ONG piden un Ministerio de la Soledad como el británico Advierten de que se trata de un problema «cada vez más frecuente» en España y piden mejoras para reducirlo EUROPA PRESS Madrid Sábado, 27 enero 2018, 13:43

Cruz Roja Española, Médicos del Mundo, el Teléfono de la Esperanza y Fundación Desarrollo y Asistencia, han advertido de que la soledad es un problema "cada vez más frecuente", que puede "ir creciendo con el tiempo", y han pedido introducir mejoras para reducir su incidencia.

Así lo han manifestado las ONG después de que el Reino Unido creara un Ministerio de la Soledad, ante la realidad de que, según asegura Fundación Desarrollo y Asistencia, el 75 por ciento de los ancianos del país viven solos y 200.000 de ellos pueden pasar un mes sin mantener ninguna conversación con un amigo o familiar y sin ningún tipo de interacción social.

"El problema de la soledad es un problema importante. En España quizás no alcanza los datos de Reino Unido, pero es un problema que puede ir creciendo con el tiempo. El 60 por ciento de las personas mayores de 65 años que atendemos viven solas, muchas de ellas viven en sentimiento de soledad", ha señalado el responsable del Programa de Mayores de Cruz Roja Española, Joaquín Pérez.

En este sentido, ha destacado que hay un "problema" que afecta "no solamente a las personas mayores", sino a "toda la sociedad". "La soledad se da en más personas. Hay un problema y por eso trabajamos en fomentar las relaciones sociales y el encuentro entre personas, con el acompañamiento que hacen los voluntarios", ha apuntado.

"No pensamos que sea tan acuciante como en el Reino Unido, pero eso no quiere decir que no sea problema. Creemos que hay que estar atentos, hay que estar presentes e iniciar acciones de carácter muy preventivo para que la incidencia sea menor", ha subrayado Pérez, que también ha destacado que la tecnología, aunque "facilita la conexión", también "puede generar situaciones de soledad y de estar más aislados".

Sistema de dependencia «más rápido»

En la misma línea, ha añadido que el tema de la soledad en España, que "todavía no tiene las características de otros países", "poco a poco se va incorporando". "Hay que consolidar el sistema público de dependencia e introducir mejoras para que el sistema vaya más rápido", ha pedido el responsable del Programa de Mayores de Cruz Roja Española.

Para el presidente de Médicos del Mundo, José Félix Hoyo, es "necesario" tener un "plan cerrado" que incluya la "mejora de la vida" de las personas que viven en soledad. "Hay muchos sistemas para conseguir ese apoyo, como grupos de ayuda. Hay personas que tienen necesidades especiales, personas dependientes de todo tipo y que tienen poco apoyo social", ha concretado.

"La sociedad española envejece y tendremos que plantearnos cuál es la solución. Hay muchas personas que malviven en condiciones infrahumanas, es un tema que siempre se relega a un segundo plano pero es algo sobre lo que habría que trabajar en serio", ha subrayado Hoyo.

Asimismo, ha afirmado que el sistema sanitario español, aunque "en líneas generales es un buen sistema", está "sufriendo grandes ataques" y tiene "dificultades para cubrir todas las posibilidades". "Día a día vemos personas que tienen que acceder a recursos gubernamentales para ser cuidadas, porque no pueden cuidarse por sí mismas y es cierto que hay carencias en esa atención", ha lamentado el presidente de Médicos del Mundo.

Por su parte, el presidente del Teléfono de la Esperanza de Aragón, Alberto Hernández, ha señalado que la soledad "es un problema cada vez más frecuente" en la sociedad española. "Cada vez más personas mayores y dependientes viven solas. En nuestras líneas telefónicas, un porcentaje muy elevado de las personas que llama es porque tiene problemas de soledad e incomunicación", ha asegurado.

Calidad de vida

"Consideramos que se trata de un problema social y de la salud, que requiere un abordaje conjunto por parte de las administraciones públicas y de las entidades que trabajamos con las personas que se encuentran en esta situación, para poder mejorar la calidad de vida de las personas que la sufren", ha manifestado Hernández.

El presidente del Teléfono de la Esperanza de Aragón ha resaltado que la Ley de Dependencia, aunque "haya podido mejorar la cobertura", "no ha supuesto una mejora sustancial". "Se requieren más y mejores servicios para cubrir el objetivo de conseguir el bienestar integral de la persona que se encuentra en esta situación", ha concretado.

"La soledad en las personas mayores afecta en el plano físico y psicológico. Es necesario que la persona mayor sea capaz de identificar y utilizar sus recursos personales; reciba orientación por parte de los servicios sociales y de salud; y participe en la comunidad en la medida de sus posibilidades, para poder tener un envejecimiento activo y conservar sus relaciones interpersonales", ha explicado Hernández.

Respecto a las medidas más urgentes para mejorar la dependencia en España, Hernández ha apostado por la "atención más inmediata" de las necesidades que se presentan, la "facilitación de los trámites" y la "reducción de las listas de espera" para el acceso a estos servicios, que son, a su juicio, "un derecho fundamental".

Por último, la Fundación Desarrollo y Asistencia ha defendido el voluntariado como el "motor de cambio social" para combatir el problema de la soledad. "Son necesarias políticas sociales para prevenir y paliar esta situación. A través de la participación ciudadana, las entidades de voluntariado pueden llegar hasta cada persona que sufre. Política y voluntariado se complementan en la lucha contra esta nueva epidemia", ha asegurado la fundación.