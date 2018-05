«¿Cómo no nos vamos a sentir indignados?» César López, en la biblioteca de la universidad. :: elvira megías César López Estudiante de Filosofía, 22 años Sábado, 19 mayo 2018, 11:44

Yo no contemplo el futuro con gran esperanza porque mi horizonte encuentra problemas que otras generaciones no tuvieron». César López, estudiante nacido en Pamplona hace 22 años, no es un joven esencialmente pesimista. En absoluto. Ahora bien, comparte la tesis del inglés Simon Sinek cuando habla del desencuentro entre las expectativas creadas en la infancia y el mundo real. «Eso provoca un desfase absolutamente depresivo». También hay que tener en cuenta que César cursa un máster en Filosofía de la Historia, Democracia y Órden Mundial en la Universidad Autónoma de Madrid y se encuentra, por tanto, en un punto de inflexión clave en su vida: próximo a concluir una larga etapa de alumno y lanzarse a la búsqueda de un empleo, a lo desconocido. «Te ves un poco al borde de un precipicio, en una situación de desamparo. Llega el momento de tomar decisiones y estas son muy restringidas, no hay demasiadas posibilidades». Y, claro, surgen comparaciones inevitables. «Mi hermana me lleva diez años y al acabar la carrera encontró trabajo y se pudo independizar». Él cree que le costará más dar ese paso.

Habitante de su tiempo, el joven navarro confiesa no imaginar un mundo sin internet, pero, paralelamente, ha decidido no disponer de cuenta en las redes sociales. «Solo utilizo Twitter para informarme». También marca distancias con las etiquetas más negativas que se cuelgan a su generación. «Impugno esa perspectiva que nos considera despolitizados y poco comprometidos. Yo lo veo al revés: nuestra generación ha puesto encima de la agenda política el impulso a cuestiones que eran minoritarias, como el feminismo o la conciencia ecológica», argumenta. Siempre que su economía se lo permite, él colabora con Amnistía Internacional.

Una vida digna

Este estudiante de Filosofía se afilia al 85% de jóvenes españoles que reclaman cambios profundos en la sociedad, lo que supone un hartazgo del modelo actual. «Estamos en una nueva toma de conciencia -analiza César-. ¿Cómo no vamos a estar indignados? El otro día en clase, una profesora ensalzaba el Mayo del 68 y nos comparaba, degradando a nuestra generación. Para mí, la situación es a la inversa. Los estudiantes franceses de entonces lo tenían todo y estaban cansados de unas condiciones burguesas que querían transformar. Nosotros no podemos estar saturados de condiciones de vida de ese tipo; ni las conocemos ni las vamos a conocer si nada cambia».

Puede parecer un discurso algo complejo, aunque en realidad es muy simple. «En términos generales, las reivindicaciones que planteamos buscan gozar de una vida digna, como esa de la que han podido gozar nuestros padres». Ahí sitúa César la meta. «Eliminando y corrigiendo algunos defectos y corruptelas de generaciones anteriores», puntualiza.