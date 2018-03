El triunfo del freak Del Toro dirige a Richard Jenkins y Sally Hawkins en 'La forma del agua'. :: e. c. A Guillermo del Toro su abuela le exorcizaba de niño. 'El Gordo' siempre ha reivindicado la diferencia en el cine y en la vida OSKAR BELATEGUI Martes, 6 marzo 2018, 08:13

Hasta hace no mucho, Guillermo del Toro (Guadalajara, México, 1964) viajaba siempre con tres maletas con 500 DVD en cada una. En Los Ángeles tiene tres casas: una para vivir con su mujer y sus dos hijas y otras dos donde acumula miles y miles de películas y cómics, toneladas de libros, juguetes y obras de arte. Hasta hay una habitación donde llueve todo el tiempo, como si fuera un parque de atracciones.

A Del Toro su abuela le exorcizó dos veces siendo niño, porque creía que estaba poseído. A los seis años le enviaba al colegio con chapas de refresco en las botas para que le sangraran los pies y purgara el pecado original. ¿Recuerdan al villano de 'La forma del agua', que borda Michael Shannon? En una escena justifica por qué se lava las manos antes de orinar y no después. Exacto: es un guiño a nuestro Torrente, la criatura de su gran amigo Santiago Segura.

Del Toro es un freak y siempre ha estado orgulloso de ello. Un niño raro en un país donde los hombres tienen que ser machos y no demostrar sensibilidad, que se evadió de la realidad que le rodeaba gracias a los tebeos y el cine. Dirigió cortometrajes en su adolescencia, fue profesor de cine en la universidad, creó una compañía de efectos especiales (fue alumno del maquillador de 'El exorcista', Dick Smith) y escribió un libro sobre Alfred Hitchcock. Al final, pudo hacer realidad sus sueños de freak y convertirse en una factoría de fantasía. A la manera de su adorado autor de 'Psicosis', ha logrado que su nombre encabece siempre el póster aunque solo sea en labores de productor.

El autor de 'Cronos', la película que le puso en el mapa en el ya lejano 1993, entendió muy pronto cómo funcionaban las cosas en Hollywood. Las interferencias creativas que padeció en el rodaje de 'Mimic' le enseñaron que a partir de entonces tomaría las riendas de su carrera y haría siempre lo que le diera la gana. 'La forma del agua' la rodó de manera independiente y solo después se la mostró a la Fox, que aceptó distribuirla en todo el mundo.

Junto a sagas como 'Hellboy' y 'Blade', Del Toro atesora proyectos más personales como 'El laberinto del Fauno', una originalísima mirada en clave fantástica a la Guerra Civil española, que le proporcionó tres Oscar hace diez años y que avisó en Hollywood de su talento.

Secuestro del padre

El cine del mexicano está poblado de seres alejados de la sociedad por su diferencia. Profundo conocedor de las fuentes del fantástico, le apasionaba la biología -«una fuente de anarquía y horror»- y encontró en el cine la manera de explorar el misterio más grande de la Naturaleza, «el hecho de que dentro de nosotros existe un universo». Lo tiene tan claro que hasta rechazó proyectos por los que cualquier otro director hubiera matado, como 'Harry Potter' y las 'Crónicas de Narnia'.

Afable, culto y trabajador hasta la extenuación, Guillermo del Toro -'El Gordo' para los amigos-, es tan buen tipo como parece. Su México lindo y querido no deja de dolerle, y no solo por las bravatas de Trump, a quien dedica ese hermoso canto a la tolerancia y la diferencia que es 'La forma del agua'. El realizador no pisa el país desde 1997, cuando secuestraron a su padre. Apareció vivo y la Policía dijo que había encontrado a los secuestradores muertos. Desde entonces el director vive en Los Ángeles.