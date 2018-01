El traductor de Google se la juega a Santander El Centro Botín ha sido 'rebautizado' como centro del saqueo:: HOY El Centro Botín se convierte en 'Centro de Pillaje' en la web de turismo municipal por los errores derivados de usar el traductor automático EFE | JOSÉ CARLOS ROJO Jueves, 18 enero 2018, 20:21

El traductor de Google se la ha jugado a Santander. La web de turismo de la capital cántabra tendrá una nueva traducción al inglés después de la polémica surgida por los errores que presentaba la versión generada con la herramienta automática Google Translate.

De momento, el Ayuntamiento ha prescindido de las traducciones a siete idiomas en su página web de turismo (www.turismo.santander.es), en la que se presentaba en inglés al Centro Botín traducido literalmente como Loot Center (centro del saqueo); además de denominar al casco histórico utilizando la traducción literal (casco de moto).

Además, «la puntuación está prácticamente calcada del español; existen páginas parcialmente traducidas en las que varios párrafos están en español; nombres de la realeza española sin traducir cuando tienen equivalente acuñado en la lengua de destino. Léxico en lengua destino mal empleado como la sección 'Meet the city', en lugar de 'Discover the city', Baños de ola como 'Baths of ola', 'Thermes de ola' o 'Bäder von ola' (en inglés, francés y alemán, respectivamente)», lamentan los traductores entrevistados por El Diario Montañés, que han denunciado que «se vilipendie y se menosprecie desde las instituciones públicas su profesión».

Errores como estos han provocado las críticas de toda la oposición municipal a la concejala de Turismo, Miriam Díaz (PP), a la que se le ha pedido su cese tras unas declaraciones aen Fitur, en las que calificó de «anécdota» esta situación y se congratuló de que la polémica haya supuesto un incremento de visitas a la web.

En respuesta a esta polémica, la alcaldesa, Gema Igual, ha anunciado que la página web ofrecerá una traducción oficial al inglés y que el Ayuntamiento se apoyará en embajadas para verificar que la traducción a otros idiomas de los contenidos de sus contenidos es correcta.

Sin embargo, ha aclarado que dada la «dimensión» de una web de este tipo, las noticias de turismo que se incluyen diariamente seguirán siendo traducidas de forma automática, aunque se advertirá a los usuarios, como se ha hecho hasta ahora, ha recordado.