El timo de la foto de perfil de WhatsApp No es cierto que puedas saber quién pincha para ver tu foto de perfil EL CORREO Miércoles, 4 octubre 2017, 09:14

Una vez más, las autoridades han emitido una alerta ante el fraude de aplicaciones que prometen al usuario algo que resulta, por ahora, imposible. La última apunta a esas milagrosas herramientas que afirman permitir saber quién visita la foto de cada usuario en el servicio WhatsApp. Es otro bulo. Una burda mentira. Así lo ha hecho saber la Policía Nacional.

Según un mensaje emitido desde el perfil oficial de la red social Twitter de dicho organismo, «es un timo». «“¡Ojo! La aplicación que promete saber quién ha visto tu foto de WhatsApp es un timo», tuitearon. Un mensaje que ha superado los doscientos retuits y el centenar de favoritos.

La aplicación en cuestión es 'Who visited my WhtsApp profile'. Ya es sospechoso que ni tan siquiera el nombre de la herramienta esté escrito correctamente. En Google Play goza de muchos comentarios positivos y de una infinidad de descargas, pero no se fíen. Los comentarios, por ejemplo, se pueden comprar.