¿Cuánto tiempo tarda un alimento congelado en estropearse? Mientras que determinadas carnes pueden aguantar casi un año, el helado, curiosamente, no debe superar los dos meses ABC.ES Domingo, 3 septiembre 2017, 19:58

Horas interminables de atascos, trabajo, el tiempo con los más pequeños de la casa… Hoy en día, comprar y cocinar a diario se puede convertir en una tarea verdaderamente difícil debido al ajetreo que sufrimos. Por ello, muchas familias apuestas por acudir al «súper» menos a menudo, pasar por los fogones únicamente una vez a la semana y, como contrapartida, tener de aliado al congelador para ahorrarse algo de tiempo. Sin embargo, en plena era del refrigerador, no son pocas las personas a las que les surge la siguiente duda: ¿Cuánto tiempo tarda un alimento congelado en estropearse?

Esta incógnita ha sido desvelada por la web de la empresa «Freezerlabels», un grupo especializado en el etiquetado de alimentos refrigerados. Desde este grupo se han señalado, en primer lugar, una serie de consejos a la hora de congelar los alimentos entre los que se destacan introducir los víveres en envases de plástico o bolsas de polietileno cuando vayan a ser almacenadas en frío o, entre otras cosas, guardar los alimentos en el congelador cuando se encuentren en perfecto estado. Por el contrario, lo menos idóneo sería hacerlo cuando estuvieran algo pasados.

Cereales y dulces

En el caso de los cereales y dulces más destacados en nuestros hogares, estos laboratorios anglosajones afirman que el pan horneado aguanta en el congelador entre 2 y 3 meses como máximo, mientras que el que no ha sido hecho dura únicamente 1 mes.

Con las galletas sucede algo similar, pues aguantan entre 6 y 8 meses en el frío si ya están cocidas y sólo 3 si decidamos congelar la masa. El caso de la tarta helada es uno de los más curiosos, pues únicamente resiste 1 mes en nuestros congeladores (exactamente el mismo tiempo que los gofres).

Carnes y pescados

Los alimentos que contienen proteínas ocupan también un hueco amplio en nuestro congelador. Sin embargo, hay que tener cuidado a la hora de envolver carnes y pescados en bolsas, meterlas en el frío y olvidarnos de ellas.

En el caso de la carne, no se aconseja guardar el cordero y la ternera (sin cocinar) en el congelador más de 9 meses. En las chuletas de cerdo el tiempo se reduce a tan solo 6 si está crudo, hasta un máximo de 12 si han sido asadas.

Por su parte, el pollo y el pavo destacan por aguantar una ingente cantidad de tiempo en el congelador (hasta un total de 12 meses), aunque hay que tener cuidado, pues esta cifra solo es válida si no se trocea el animal. En este último caso, los meses se reducen hasta 9. Finalmente, de entre los alimentos que todos solemos tener en la cocina destacan las salchichas (que tan solo aguantan entre 1 y 2 meses).

En el pescado, la regla general dice que puede aguantar en el congelador hasta un total de 6 meses si es magro, de 2 a 3 si es graso y de 4 a 6 en el caso de que ya esté cocinado. A su vez, si está ahumado únicamente resiste hasta un máximo de 2 meses.

Fuera de esta norma, destaca lo mucho que resisten almacenados animales como la langosta y el cangrejo (12 y 10 meses respectivamente) y lo poco que se pueden guardar los moluscos en el congelador (entre 2 y 3 meses).

Un poco de todo

Entre los alimentos que menos ressiten el paso del tiempo en el congelador destacan los helados, los cuales deben ser consumidos antes de dos meses para evitar que se echen a perder. Lo mismo sucede con los huevos y con el yogurt (con 1 mes y 2 meses respectivamente). Por el contrario, el queso (tanto curado como sin curar) puede resistir medio año. La margarina, hasta 12 meses.

Las frutas son otro alimento que resisten bien el paso del tiempo dentro del congelador (hasta un total de 12 meses), al menos en el caso de que no sean cítricos, pues pasarían a aguantar 3. Finalmente, no nos podemos olvidar de platos preparados como la pizza, la cual no debería estar bajo cero más de 1 o 2 meses para preservar su sabor original y no estar estropeada.