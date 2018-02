Tiburones en la playa El Oceanogràfic de Valencia suelta 20 crías de pintarroja, un escualo que no crece más de medio metro y que es inofensivo para el bañista. Pronto repetirán el experimento con especies en extinción MIKEL ARNAO Domingo, 18 febrero 2018, 10:25

Quien más y quien menos torció el gesto cuando se enteró de que el Oceanogràfic, el parque valenciano dedicado al mundo marino, había liberado en la costa veinte ejemplares de un tiburón. Pero los bañistas que cada verano llenan la playa de la Malvarrosa pueden estar tranquilos: no se trata del tiburón blanco ni de cualquiera de las especies más peligrosas, como el toro o el tigre. La suelta ha sido de pintarrojas, inofensivas y que no suelen pasar del medio metro.

«Seguramente se irán mar adentro, hacia el talud, y abandonarán la plataforma continental», aventuró Pablo García, el responsable del proyecto, que también explicó que esta especie de tiburones, que se alimentan de pequeños invertebrados, gusanos, gambas y cangrejos, vive en distintos lugares en función de si son crías o adultos, para no compartir el alimento, y no son «para nada» agresivos.

Más trascendente ha sido el éxito alcanzado por los biólogos del parque. Estos han sido capaces de culminar el desarrollo embionarios de una veintena de pintarrojas a partir de la extracción de los huevos que llevaban las hembras embarazadas que, junto a otros ejemplares, habían salido de descartes de la pesca en Valencia y Xàbia. Esto permitió conocer con precisión su edad. El equipo de investigación de la Fundación Oceanogràfic, en colaboración con la Asociación Lamna, trasladó los embriones a unos acuarios donde reprodujeron las condiciones de salinidad, iluminación y temperatura que se suelen dar en su hábitat. La pintarroja (Scyliohinus canicula) es habitual en el Cantábrico y el Mediterráneo.

En estos acuarios fueron probando con la salinidad, la iluminación y la temperatura del agua para que el crecimiento de los animales fuera «lo más exitoso posible», además de controlar «diariamente» el desarrollo de los animales tras la eclosión de los embriones.

Seguimiento en el futuro

Después de seis meses, cuando las crías medían ya unos doce centímetros, fueron liberadas en la Marina de Valencia. Cinco buzos del Oceanogràfic soltaron estas diminutas pintarrojas en una zona donde las hembras adultas suelen depositar sus huevos para, así, afianzar su reproducción en el futuro.

No crecerán mucho más. Treinta o cincuenta centímetros como mucho. Y no serán un peligro para los bañistas de las playas de la ciudad de Valencia, muy cercanas a la Marina, no sólo por su tamaño sino porque se alimentan exclusivamente de pequeños peces. A las pintarrojas también hay quien las llama peces gato por sus ojos, dignos de un felino, y su piel moteada. Viven en fondos arenosos y, como los felinos de secano, suelen ser más activas por la noche.

Después de haber conseguido llevar hasta el mar a estas crías de pintarroja, una operación que se repetirá en aguas de Xàbia, el gran reto de este equipo de investigación es trasladar esta operación a especies en extinción. «Gracias a lo que hemos aprendido con esta especie podremos ayudar a otras», destacó García. Sus primeros desafíos serán algunas rayas del Mediterráneo y tiburones olayo, de los que también cuentan ya en sus acuarios con algunos embriones.

A pesar de que en esta ocasión no supervisarán los movimientos de los tiburones liberados, la intención futura es «marcar» a los animales que se suelten, siempre que su tamaño lo permita, para supervisar sus movimientos y conocer la suerte que corren. Las rayas protagonizarán el «siguiente paso», señaló García, aunque manifestó que es «más complicado que los huevos sean viables». El experimento tendrá la dificultad añadida de que estos animales son «más delicados» y sufren el «estrés» de la pesca.

Al mismo tiempo seguirán con otros proyectos medioambientales, como la próxima liberación de una tortuga procedente del acuario de San Sebastián. Este ejemplar ha sido recuperado en el ARCA (Área de Recuperación y Conservación de Animales) del Mar, algo así como un hospital para tortugas. Sus últimos 'pacientes' han sido seis ejemplares capturados en playas del litoral de Castellón, incluido uno de más de veinte kilos.