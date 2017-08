«He terminado la Universidad. Ahora, ¿qué hago?»

Muchos jóvenes estudiantes sueñan con dedicarse a aquello para lo que se han formado y han puesto tanta ilusión. Pero para muchos la duda asoma cuando finalizan sus estudios universitarios.

Esta etapa que termina, es para algunos un mundo donde a menudo comparten miedos, inseguridades y en ocasiones frustraciones.

Pilar ortego, profesora de la Facultad de Ciencias de la Información y la Comunicación, es consciente de que los jóvenes se muestran pesismistas con su futuro próximo. «A veces son pesimistas, y eso hay que erradicarlo», afirma.

Aunque haya posibilidades de trabajo para la gran mayoría, algunos ven su futuro complicado debido a los límites que les puede poner el vivir en un determinado lugar. Para Irene Roa, graduada en diseño de moda, sus posibilidades se reducen notoriamente en nuestra región. «En Extremadura las ofertas son mínimas», sentencia. Por lo que si quiere alcanzar un hueco en este sector probablemente, según afirma la diseñadora, lo haga fuera de Extremadura.

Otros como Manuel Roa, graduado en Sociología y cursando actualmente un Máster en Madrid, han tenido que continuar su formación en otra comunidad para así conseguir ampliar más sus posibilidades de trabajo. Ya que para él es importante el hecho de encontrar un trabajo relacionado con sus estudios. «Me sentiría afortunado en encontrar trabajo de lo mio y sentir que están valorando mi trabajo», asegura.

Pero si en algo coincide la mayoría de jóvenes es en el miedo que sienten al adentrarse en el mundo laboral. Eilsa Soriano, graduada en Información y Documentación, no puede esconder su miedo debido a que, según cree, puede no estar a la altura de futuros trabajos por no estar lo suficientemente preparada. «Tengo miedo e inseguridad porque creo que no te forman lo suficiente en la carrera».

Habrá que esperar para determinar si los miedos de estos jóvense están justificados o de lo contrario solo han sido dificultades que han tenido en un primer momento.