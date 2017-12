«Tener unas encías sanas es sinónimo de bienestar y sin duda aumenta la longevidad»

Alberto Monje, especialista en Periodoncia / HOY Dr. Alberto Monje, especialista acreditado en Periodoncia por la Universidad de Michigan (Ann Arbor, Estados Unidos) y en Implantologia por la Universidad de Berna (Suiza) Lunes, 11 diciembre 2017, 07:51

Alberto Monje (Badajoz, 1988) regresó a principios de octubre a su ciudad natal para incorporarse a la plantilla de especialistas del Centro de Implantología, Cirugía Oral y Maxilofacial (CICOM). Lo hizo tras más de once años de estudios fuera de Extremadura. En este tiempo se graduó en Odontología en Madrid, pasó cinco años en Estados Unidos formándose en Periodoncia y estuvo becado en Berna (Suiza) para completar sus conocimientos en implantología en una de las cunas de esta especialidad.

- Con ese currículum no le faltarían ofertas laborales, ¿por qué decide regresar a Badajoz?

­- Por amor a mi tierra, sin duda. Sí tenía ofertas fuera de España, concretamente en varios estados de Estados Unidos, Sudamérica, China o Suiza entre ellos pero mi ilusión era volver a Extremadura para comenzar mi proyecto profesional. Desde que inicié mis estudios tenía claro que quería trabajar en Badajoz.

- ¿Ha sido positiva su experiencia en Estados Unidos y Suiza?

- Muy positiva. Al terminar la carrera en Madrid sabía que si me quería formar en ciertas especialidades debía salir fuera, aunque en España hay universidades y dentistas brillantes. Así lo hice, pese a que supone un gasto de dinero importante y a las dificultades personales que conlleva dejar tu país, a tu familia y a tus amigos. Sin embargo, el sacrificio merece la pena por la recompensa a obtener

- ¿Qué recompensa? ¿En qué aspectos le ha beneficiado ese periodo de tiempo fuera de España?

- En el extranjero estás expuesto a otras perspectivas y al volver a España te encuentras con otro punto de vista que completa tu enfoque profesional y personal. Esto te convierte en un clínico e investigador más completo. Además, me he formado con los mejores docentes y profesionales del mundo, algo que me ha inspirado mucho a afrontar el día a día en la clínica para que prevalezca el amor al trabajo bien hecho.

- ¿Qué es la periodoncia?

- Se puede definir como la enfermedad de las encías. Mi profesión en este caso consiste en prevenir, diagnosticar y tratar cualquier problema que afecte a las encías o hueso alrededor de dientes e implantes, incluido problemas que puedan afectar a la estética así como recesiones o sonrisa gingival. Se puede entender que la encía sana es una bloqueo a cualquier invasor, que en este caso son las bacterias. Estas bacterias, y la inflamación que ellas provocan, han demostrado una alta asociación con múltiples tipos de cáncer, Alzheimer, infarto o patologías crónicas así como la Diabetes o artritis reumatoide. De hecho, con el tratamiento periodontal se ha demostrado disminuir el índice glicémico para pacientes con diabetes en 0,5%, aproximadamente lo mismo que reduce la medicación oral. En resumen, tener unas encías sanas es sinónimo de bienestar y aumenta la longevidad.

- ¿Cómo pueden beneficiarse los pacientes de esta nueva especialidad?

- La odontología hay que enfocarla como una ciencia multidisciplinar. En CICOM disponemos de un equipo donde el paciente se puede llevar un alto grado de satisfacción sin salir de la clínica. Es lo que se denomina atención integral. Mi especialidad puede aportar un grano de arena más a un engranaje que está dirigido al cuidado de la salud de la boca. Además, la enfermedad de las encías afecta a un 60% de los pacientes, de los cuales un 15% está comprometiendo la funcionalidad de sus dientes. Tratar esta enfermedad es fundamental para la longevidad de las piezas dentales y, por supuesto, de los implantes.

- ¿Son conscientes los pacientes de este problema?

- No. El paciente llega a la clínica demandando una solución estética a la pérdida de tejido en las encías sin saber que puede derivar en problemas de funcionalidad. Precisamente, uno de los aspectos que trabaja la periodoncia es en enfocar los tratamientos desde el punto de vista funcional sin dejar de lado la estética. En este sentido, los periodoncistas somos especialistas en tejidos duros y blandos y podemos proveer una perspectiva más conservativa y relacionada con la mínima invasión frente a las intervenciones quirúrgicas.

- ¿Cómo ha evolucionado este campo en los últimos años?

- Los avances en materiales y las nuevas técnicas, que he conocido en mi formación en el extranjero, permiten intervenciones mínimamente invasivas que pueden hacerse en régimen ambulatorio (sin necesidad de ingreso hospitalario) con sedación o anestesia local. Esto acorta el tratamiento, reduce el dolor y maximiza el confort de los pacientes. Igualmente, posibilita una mayor seguridad y predictibilidad en los resultados a obtener. También han mejorado notablemente las pruebas previas con las que se planifican las intervenciones y las que ayudan a que todo sea más exacto.

- ¿A qué se refiere con nuevos materiales?

- A aquellos que utilizamos para que no sean necesarios los injertos de huesos o encia a la hora de regenerarlos en caso de que se hayan perdido por enfermedad periodontal o un cepillado de dientes agresivo por ejemplo. En esto juegan un papel importante los factores de crecimiento.

- Además de su faceta de clínico también realiza labores de investigación y de docencia.

- Sí, he compaginado el ámbito científico con mis estudios y tengo una importante trayectoria en estos campos. Salgo al extranjero a dar ponencias con asiduidad y colaboro con varios centros universitarios españoles (en Barcelona) y extranjeros (en Michigan –Estados Unidos–, en Berna –Suiza– o en Shanghai –China–, entre otros) en investigación y docencia.

- ¿Le ha dado tiempo a arrepentirse de su vuelta a Badajoz?

- Claro que no. Estaba muy seguro de mi vuelta a Extremadura. Hay que remarcar el progreso de Badajoz como ciudad en los últimos años, lo que ha hecho crecer su calidad de vida y, por tanto, mis ganas de volver. Sí es cierto que la falta de unas buenas comunicaciones en la región, con los trenes que tenemos, fue lo único que me hizo pensármelo dos veces.

- ¿Estando en Extremadura deja de lado la investigación?

- Estar aquí no supone dejar de lado mi faceta investigadora, de echo me motiva mucho mas. Se está haciendo investigación muy importante en Extremadura y desde CICOM aportamos probablemente una de las mayores líneas de investigación en Odontología de toda Extremadura, que es pionera a nivel mundial en campos como implantología, regeneración de hueso, enfermedad de las encías o enfermedad de los implantes. Actualmente estamos colaborando con otros centros Europeos y de Estados Unidos en estudios que tendrán un impacto muy positivo para el beneficio de los pacientes en técnicas quirúrgicas y de prevención

- Entiendo que con estos avances y los nuevos proyectos es muy importante la actualización de los profesionales.

- Los es y renovamos constantemente nuestro material e instalaciones y el equipo de profesionales se forma constantemente. En la clínica no solo nos formamos los profesionales, sino que ofrecemos formación a nuestros compañeros de Extremadura y del extranjero que realizan estancias clínicas aquí, estamos en constante desarollo.