El sueño de Santiago Un anciano enfermo de cáncer busca una familia para sus perros antes de morir ISAAC ASENJO Madrid Domingo, 29 octubre 2017, 17:25

«Necesito que les den mucho amor, como les he dado yo. Son como mis hijos». Santiago tiene 87 años, vive en Guadalajara y está enfermo de cáncer. Lleva desde noviembre de 2016 recibiendo quimioterapia y se encuentra muy débil. Sabe que no le queda mucho de vida y antes de irse todavía tiene algo importante que hacer: encontrar una familia para sus seis perros: Trouvé, Quickly, Pichuli, Morita, Peludra y Leona.

El hombre ha movilizado a las Redes Sociales con un vídeo en el que pide ayuda para esta noble causa, por lo que ha movilizado las Redes Sociales y ya son cientos de personas las que han compartido el hashtag #ElSuenoDeSantiagoADOPTA para que el mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible.

Santiago, un anciano enfermo de cáncer pide una familia para sus animales antes de morir. Necesita dejarlos en buenas manos 669712625 😪🙏📞 pic.twitter.com/paZ1ZMqtSg — Animal Rescue España (@animalrescueesp) 27 de octubre de 2017

La protectora Animal Rescue, entre otras, lo han compartido en Twitter y lleva más de 40.000 retuits. El actor Dani Rovira, muy comprometido con la protección animal, lo ha difundido en Instagram. También circula a través de Facebook.

«Toda mi vida he ayudado a los animales abandonados. Ahora necesito ayuda para los míos. Todos están esterilizados, vacunados, desparasitados y con chip. Me quita el sueño y ya no tengo fuerzas para cuidarles. Muchas gracias a todos», dice Santiago en el vídeo.

El anciano lleva años rescatando y adoptando a perros abandonados, proporcionándoles un hogar y el cariño que no tenían.

Esta historia entre la muerte, el valor de la amistad y las despedidas tiene un cierto parecido con la de Truman, ganadora del Goya a mejor película en 2016. Un film que emocionó a miles de espectadores, al igual que ha ocurrido con Santiago, después de que éste hiciera este llamamiento a través de las Redes.

También recuerda al último deseo de Josín, un asturiano de 49 años en estado terminal que quiso dar en adopción a Trasgu, su mejor amigo, antes de morir. Ocurrió en octubre del año pasado y la respuesta fue multitudinaria.