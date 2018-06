«Siempre me gustó escribir» Lunes, 4 junio 2018, 08:25

- ¿Hay alguna jugada, algún lanzamiento que se le presenta como sueño recurrente o como pesadilla?

- Nunca he olvidado dos finales. Una contra el CSKA en Barcelona, con Miles Aiken en nuestro equipo, que perdimos en la prórroga. Y la segunda, contra el Dinamo de Tíflis en Ginebra, que también perdimos. Esa vez el que jugaba con nosotros era Hightower. Ambos estaban obsesionados con el balón y no lo soltaban. Creo que si yo lo hubiese tenido más tiempo no habríamos perdido.

- ¿Tenía manías especiales a la hora de salir a la cancha?

- Siempre he sido poco maniático. Me revolvía el pelo al salir, creo que era lo único. Ahora lo que más me llama la atención son los tatuajes y los peinados. Creo que algunos piensan más en eso que en los contrarios. Pero cada uno sabe lo que tiene que hacer, y además no faltan los consejeros.

- ¿Ustedes no los tenían?

- No, ni agentes. Estuve 14 temporadas en el Real Madrid sin contrato. Se respetaba lo hablado. Ahora, la dinámica de la alta competición obliga a la figura del agente y no tiene sentido estar en contra.

- Hizo cursos de Periodismo. ¿Cómo se le ocurrió?

- Siempre me gustó mucho escribir. Una vez, cuando iba a un partido a Moscú, me llamó Alfredo Amestoy para que averiguara a qué se dedicaban los del CSKA. Descubrí que eran todos militares y escribí algo para 'Pueblo', que lo retocó y lo publicó en la sección de Política. Bernabéu, con Saporta delante, me llamó para decirme que hasta que no dejara el baloncesto no volviera a escribir nada.

- Luego retomó esa afición.

- Al dejar el baloncesto quise seguir la carrera en el turno de noche. Los profesores me dieron facilidades, pero no terminé. Luego hubo una posibilidad de reconocimiento del título y yo cumplía los requisitos porque hice colaboraciones en 'Arriba', 'Ya' y 'ABC', en este último más de quince años, pero no lo solicité. Llegué a ir a un campeonato de Europa de enviado especial y en TVE comenté más de noventa partidos. Me divertía mucho.

- ¿Qué habría dado por jugar veinte minutos en alguna de las finales de europeos y mundiales que ha tenido España en los últimos años?

- No me lo he planteado. Seguramente habría dado puntos para el equipo... He sufrido viéndolo, pero menos de lo que puede parecer. Y he sido consciente de que el equipo contrario puede ser tan bueno como el tuyo.