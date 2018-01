¿Qué es el poliamor y por qué se practica?

Amar es establecer jerarquías. Cuando decimos 'te quiero mucho', no solemos decir 'con relación a qué', sin embargo ese 'con relación a qué' siempre está implícito, porque si no no podríamos decir mucho. Pero tampoco podríamos decir 'te quiero'. Querer es establecer comparativas y, a partir de ellas, unas jerarquías. Yo quiero extraordinariamente a mi perro, sin embargo, quizá, quiera algo más a mis gatos, y dentro de mis gatos, especialmente a uno.

Eso no quiere decir que no los quiera a todos y esté siempre dispuesta a hacer cualquier cosa por cualquiera de ellos… pero si uno me tiene que faltar, por favor, que no sea ése gato. (Más información en Mujerhoy.com)