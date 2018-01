Es mentira que los aguacates engorden Aguacates. Algunas personas los evitan asegurando que tiene muchas calorías, pero es un error MARISOL GUISASOLA/MUJERHOY Viernes, 19 enero 2018, 09:24

Hace unos días comenté lo sanos que son los aguacates con una amiga y me dijo que ella no los come porque tienen muchísimas calorías. En cambio, los mejores investigadores en nutrición del mundo te dirán que son supersanos y que ayudan a perder peso. Y es que, aunque no te lo creas, lo mejor que tienen los aguacates es su grasa, monoinsaturada como la del aceite de oliva virgen extra (AOVE), y con potentes efectos antiinflamatorios.

Es verdad que tiene mucha- el 77 por ciento de las calorías del aguacate provienen de las grasas– pero vienen acompañadas de montones de fibra, lo que forma un dúo fantástico. (Más información en Mujerhoy.com)