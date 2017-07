«Quien se enjabona demasiado apesta» Dermatología La dermatóloga alemana Yael Adler lo tiene claro: el exceso de higiene está acabando con nuestra piel y sus defensas, lo que lleva a hacer que empeore nuestro olor corporal. ¿El motivo? Nos lo descubre en esta entrevista y en su libro 'Cuestión de piel', editado por Urano. PILAR MANZANARES Madrid Martes, 18 julio 2017, 08:42

-Ducharse a diario no es bueno para la piel pero es inevitable. ¿Qué hacemos para que sea menos perjudicial? ¿Jabones naturales, mejor sintéticos, geles con lácteos...?

Tenemos que recordar qué es lo que quiere la piel y este órgano cree que aún vive en la Edad de Piedra, con lo que se limpia y se protege ella misma, genera sus propios lípidos y su propia defensa de patógenos. Este afán de limpieza que tenemos es exagerado. Con él retiramos toda esa protección lipídica al enjabonarnos que luego queremos reemplazar con cremas, que nunca van a tener la calidad de la grasa retirada, porque notamos la piel seca. Es un error. Te voy a explicar cómo me lavo yo. Me ducho cada día solo con agua y una sustancia de limpieza sintética sin fragancia, sin colorantes ni conservantes y con un pH5 que, en poca cantidad, sirve para limpiar las axilas, los pies, el pliegue del culo y la zona íntima, evitando las mucosas. Para el resto del cuerpo, solo agua. Quien se enjabona demasiado apesta. Los gérmenes que no queremos empiezan a multiplicarse porque la acidez del pH de nuestra piel es insuficiente para tenerlos en jaque y son estos gérmenes los que modifican el buen olor corporal —los jabones clásicos son alcalinos y alteran nuestro índice de pH elevándolo a 7 e incluso a 8, unos valores nada saludables—. La cara la lavo igual, solo con agua por la mañana y por la noche, porque llevo un maquillaje ligero. La toalla es suficiente para retirar los eventuales restos de maquillaje. Si usas maquillajes densos es más efectivo que una limpiadora a base de alcohol el agua micelar no grasa o un jabón facial. Y las cremas solo se necesitan si hay que restablecer el equilibro de la piel o si se tiene una enfermedad de la piel y la prescribe un médico.

«Para nutrir la piel seca a los dermatólogos alemanes nos gustan las lociones corporales con urea, una sustancia que se excreta a través de la orina y del sudor» yael adler

-¿Y si usamos jabones naturales?

Lo bueno de un jabón natural es que es mejor que uno industrial, pero estos suben el nivel de pH de la piel de 5 a 8, incluso más. O sea, durante más de seis horas nuestra capa ácida protectora estará rota y pueden entrar virus, hongos....

-¿Y si pese a todo hemos utilizado jabón en lugar de agua y necesitamos hidratar la piel?

Si necesitamos darnos una crema, mi favorita es la manteca de karité al 100%, aunque también son buenas las mezclas con ceras de abeja, cera de lana de oveja (lanolina) o manteca de cacao. Y para nutrir la piel seca a los dermatólogos alemanes nos gustan las lociones corporales con urea, una sustancia que se excreta a través de la orina y del sudor. Si se usan aceites puros, nunca deberían de darse sobre la piel, siempre mezclados con una crema o, los que se puedan, ingerirlos para hacer un tratamiento desde el interior. Y es que el aceite dado sobre la piel al retirarlo retira también nuestra grasa natural, lo que puede provocar un eczema seco.

Remedios caseros cutáneos ACEITE DE COCO Aplicaciones: actúa contra bacterias, virus y hongos, previene las verrugas de la lactancia, es una buena cura para las puntas del cabello y protege la piel contra el frío. El comentario de la experta: no aplicar en una piel con acné, demasiado graso. ALOE VERA Aplicaciones: útil en heridas, excoriaciones y quemadura solares. Mezclado en pomada, sirve contra la psoriasis. El comentario de la experta: cortar una hoja y aplicar el jugo reciente en forma de gel. Posibles alergias de contacto. LÁMINAS DE CEBOLLA Aplicaciones: contra el picor producido por las picaduras de insectos, contras las infecciones antibacterianas, evita las excrecencias del tejido conjuntivo en las cicatrices. El comentario de la experta: tiene un fuerte olor por los enlaces sulfurosos y aceites etéreos. MANTECA DE KARITÈ Aplicaciones: útil para labios y manos secas, previene las grietas del pezón durante la lactancia y contribuye a su curación, sirve contra las fisuras queratinosas, ayuda contra las puntas del cabello secas y abiertas, alivia el picor de las pieles secas, alta protección contra el frío, contiene grasas y vitamina E que regeneran la barrera cutánea, alta protección para las personas que se lavan mucho las manos: resistente al jabón, forma un film protector. El comentario de la experta: personalmente, recomiendo la grasa no refinada ya que contiene muchos betacarotenos protectores. Se reconoce por su color beis nuez y su olor. Si es de color blanco significa que está refinada y carece de betacarotenos (será más barata). No aplicar en una piel con acné, demasiado grasa. MIEL Aplicaciones: antibacteriana, aporta humedad a la capa córnea y le da elasticidad, efectiva contra los agentes patógenos y estabilizadora del manto ácido de la piel, alivia las inflamaciones cutáneas, efectiva contra los labios agrietados y desde hace mucho tiempo se ha usado en el cuidado de las heridas crónicas. Ya hay 'miel medicinal' que se adquiere con receta. El comentario de la experta: mezclada con sal gruesa, para frotar en la sauna, es un excelente tratamiento de bienestar general. TÉ NEGRO FRÍO Aplicaciones: las compresas en la nariz, baños de asiento o enjuagues sirven como remedio terapéutico contra eczemas y heridas exudativas. Además, es útil contra aftas y heridas en la boca, contra las quemaduras solares y las picaduras de insectos, calmante después de los tratamientos con láser, para heridas en el pliegue anal, incisión del perineo e inflamaciones en las partes bajas, y contra la enfermedad de las azafatas (dermatitis perioral). El comentario de la experta: cocer el té 10 minutos con poca agua y dejar enfriar. Aplicar la compresa con la decocción durante 10 minutos y repetir varias veces al día. Fuente: 'Cuestión de piel', de Yael Adler (editorial Urano)

-Y los peelings, ¿hay que hacerlos?

Nunca si la piel está sana. Estos solo son idóneos si la piel es propensa a una excesiva queratosis, cosa que en general sucede con el acné. De lo contrario, pueden resultar peligrosos porque perforan nuestra barrera protectora cutánea.

-Las cremas rejuvenecedoras, ¿rejuvenecen?

Para nada. El envejecimiento de la piel se produce en el segundo estrato de la piel, en la dermis, donde hay fibras elásticas y de colágeno que se van rompiendo a lo largo de la vida. Nuestra barrera de piel es muy fuerte para protegernos de las amenazas externas y las cremas deberían poder traspasarla para poder causar algún efecto, pero no pueden, se quedan en la barrera, así que no hacen nada. Lo único es que si tienen ácido hialurónico o urea la capa córnea superior se 'humedece' durante unas seis horas, pero luego vuelve a secarse.

-Llega la hora de perfumarse, ¿cómo elegir el perfume para que no sea muy agresivo para nuestra piel? ¿En qué zonas debemos perfumarnos?

¿Por qué tenemos que perfumarnos? ¿Qué ventaja tiene? Las fragancias son la segunda causa más generalizada de alergias de contacto —la primera es el níquel— así que nunca debería aplicarse el perfume sobre la piel, sino sobre la ropa, pero lo mejor sería comprar todo sin fragancia. Y en los niños, nunca aplicaremos fragancias, deberían crecer sin ellas. Pero además, hay que saber que nosotros nos comunicamos con nuestro aroma personal y con tanta fragancia externa (la del detergente de la ropa, la del desodorante, la del champú...) manipulamos al que tenemos enfrente. Podemos oler la colonia de alguien, sentirnos atraídos, tener una noche loca y a la mañana siguiente que no nos guste su olor. A través de las glándulas salen las hormonas que son descompuestas por las bacterias del cuerpo, el resultado de ese proceso lo podemos oler y ahí nos damos cuenta de si alguien encaja con nosotros, si nos cae bien, si podríamos tener algo más... El olor personal es importante en la atracción. Ojo, cuando las mujeres tomamos anticonceptivos nos cambia el olor y también el modo en que olemos al otro, así que cuando dejamos de tomarlos podemos no solo oler diferente, sino dejar de sentirnos atraídas por la persona con la que estábamos, y viceversa.

«Los espermatozoides tienen un efecto antidepresivo (por vía intravaginal), por eso cuando ha pasado mucho tiempo desde la última vez que tuvimos sexo el ánimo empeora» yael adler

-Hablando de sexo, ¿es cierto que embellece?

En el sexo hay varios aspectos que hacen que nos veamos mejor y tengamos mejor salud. Por ejemplo, mejora la circulación, el sistema inmunológico se activa y lucha contra infecciones, además tenemos un intercambio de bacterias a través del contacto de la piel y de los besos que revierte en un fortalecimiento de este sistema. También sudamos, lo que ayuda a nutrir y humedecer la piel, y aumenta la oxitocina en sangre, lo que reduce el nivel de la hormona del estrés y mejora el aspecto de la piel, que se ve más bella y saludable. Además las mujeres producen estrógenos, que tienen un efecto vitalizante y hace que el pelo se fortalezca, y los hombres tetosterona, que fortalece la musculatura, aunque favorece la caída del pelo. Por cierto los espermatozoides tienen un efecto antidepresivo (por vía intravaginal), por eso cuando ha pasado mucho tiempo desde la última vez que tuvimos sexo el ánimo empeora.