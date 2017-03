La piel femenina y sus enfermedades más frecuentes

La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) celebra hoy el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Por ello, quiere rendir un especial homenaje al importante papel de la mujer en esta especialidad repasando, por una parte, la evolución de las dermatólogas en los últimos años y, aportando, por otro lado, datos actuales sobre las patologías dermatológicas más frecuentes en el mundo las mujeres.

La sociedad va cambiando y afortunadamente, la figura de la mujer tiene cada vez más peso, también en el campo de la salud. Prueba de ello es la AEDV, que cuenta con 2478 especialistas inscritos, de los cuales 1378 son mujeres. Y es que cada vez hay más dermatólogas desempeñando sus funciones. De esta forma, la presencia femenina en la Dermatología ha ido en aumento, alcanzando un mayor número de mujeres en cargos directivos durante los últimos años, tanto en la AEDV como en los servicios hospitalarios y en la universidad.

Patologías dermatológicas en las mujeres

El cuanto a las principales causas dermatológicas que afectan a la mujer, la doctora Paloma Cornejo, miembro de la AEDV, asegura que son el acné, la rosácea, el melasma y la alopecia.

Acné. La doctora Cornejo explica que el acné es una patología que no solo afecta a los adolescentes, ya que adultos hasta en la década de los cuarenta pueden sufrirlo, siendo más frecuente en estos casos en la mujer.

De este modo, el espectro clínico del acné puede oscilar entre pequeños comedones no inflamados hasta pústulas y pápulas e incluso quistes profundos y dolorosos que pueden dejar cicatrices. Por ello, la especialista incide en que «es extremadamente importante que el manejo del acné se realice por el dermatólogo, ya que no es una patología banal que se elimine fácilmente con una crema y un jabón, si no que muchas veces hay que descartar patología hormonal asociada como es un síndrome del ovario poliquístico que requerirá de tratamiento oral».

Por ello, explica que en el tratamiento del acné se hará hincapié en la alimentación (reduciendo los lácteos especialmente los desnatados y los alimentos de alto índice calórico-glucémico), los factores desencadenantes como una cosmética inadecuada o un anticonceptivo de efecto androgénico que hay que cambiar, etc..y se pautará un tratamiento en función de la gravedad del caso. El uso de los antibióticos está muy limitado debido a la aparición de resistencias, siendo más eficaces los anticonceptivos de efecto antiandrogénico.

Rosácea. Como segunda causa, la dermatóloga explica que la rosácea es una enfermedad inflamatoria de la piel que afecta a la región centrofacial en forma de enrojecimiento, pápulas y pústulas con sintomatología de ardor y tirantez y con una gran intolerancia a muchos cosméticos Con el paso del tiempo, la rojez se hace crónica y pueden aparecer incluso vasos visibles.

Asimismo, asegura que el papel del dermatólogo aquí es fundamental, ya que es posiblemente una de las patologías más difíciles de tratar. El tratamiento puede ser tópico y/o oral (generalmente con antibióticos) y la dermocosmética puede convertirse en tu aliada o en tu mayor enemiga desencadenando brotes. Por tanto, son pacientes que necesitan un asesoramiento profesional.

Melasma. En este caso, la doctora Cornejo explica que éste es posiblemente unos de los caballos de batalla de las consultas.

Se trata de una pigmentación simétrica en la región facial (frente, mejillas, labio superior…) que aparece en mujeres en edad fértil. Por esta razón, se relaciona con los estrógenos aunque el desencadenante es el sol. La ingesta de anticonceptivos el embarazo son causas clásicas, pero hay un gran porcentaje de mujeres que no tienen estos antecedentes y lo sufren.

La prevención es vital con el uso de una fotoprotección continuada y se ha visto recientemente que es útil que estos protectores tengan además de filtro UVB, filtro Uva y hasta de radiación visible. Así, incide en que esto lo cumplen mejor los filtros físicos como el dióxido de titanio.

Respecto al tratamiento, además de los despigmentantes tópicos, los peelings específicos son de gran utilidad, aclarando en más de un 70% la pigmentación, «y, actualmente, un nuevo ingrediente, el ácido tranexámico (un fármaco que se utiliza para disminuir el sangrado en las reglas abundantes) se ha visto eficaz para reducir la tendencia a pigmentarse», señala la experta. Eso sí, siempre con prescripción médica.

Alopecia. Otra de las causas fundamentales de las consultas dermatológicas más frecuentes es la caída del pelo, especialmente después de la menopausia, debido a la alteración estrógenos/andrógenos a favor de estos últimos. En cualquier caso, hay que consultar al dermatólogo sobre la mejor prescripción farmacológica para tratarla.