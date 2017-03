Ellos también quieren saber prevenir un embarazo

¿Se interesan los hombres por la anticoncepción? ¿Hay miedo en el sexo? ¿Pueden o deben los hombres proponer un cambio en el método anticonceptivo? Estas son algunas cuestiones a las que quiere dar respuesta la ‘Guía masculina de la anticoncepción’, idea de seis expertos en salud sexual y que está disponible en www.pildoradeldiadespues.es

En general, las relaciones sexuales se asocian a emociones positivas como sentirse querido o atractivo, el placer o la intimidad. Pero en torno a ellas, también existen dudas o temores: las enfermedades de transmisión sexual (ETS) o la posibilidad de un embarazo no planificado son los más frecuentes, tanto en hombres como en mujeres.

La ‘Guía masculina de la anticoncepción’ ha sido elaborada pensando específicamente en los hombres y se basa en el análisis de sus intereses, dudas y preocupaciones que han observado los profesionales sanitarios que han participado en ella.

Entre los temas que aborda la guía se encuentran cómo afrontar el proceso de comunicación entre la pareja en caso de acudir a la interrupción voluntaria del embarazo y los métodos anticonceptivos masculinos

En este sentido, el doctor Ezequiel Francisco Pérez Campos, Jefe del Servicio de Ginecología del Hospital de Requena (Valencia), y miembro del Patronato de la Fundación Española de Contracepción (FEC) señala que entre las relaciones sexuales y la necesidad de métodos anticonceptivos existe una relación «muy estrecha», y, «aunque la anticoncepción siempre ha sido fundamentalmente una cuestión femenina porque, hoy por hoy, ellos tienen menos posibilidades de regular su reproducción, cada vez más hombres se implican en este tema, debido a que los roles femenino y masculino cada vez se diluyen más».

Entre los temas que aborda la guía se encuentran las consecuencias de un embarazo no deseado desde un punto de vista jurídico, económico y emocional, cómo afrontar el proceso de comunicación entre la pareja en caso de acudir a la interrupción voluntaria del embarazo, los métodos anticonceptivos masculinos (preservativo y vasectomía) y otros como anticoncepción y placer en las relaciones sexuales o cómo la implicación del hombre en la anticoncepción favorece el cumplimiento en el caso de los métodos anticonceptivos hormonales.

El doctor Iñaki Lete, Jefe de Servicio de la Unidad de Gestión Clínica de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario Araba (Vitoria) afirma: «Ante todo, esta guía quiere servir como herramienta de información ante cuestiones como la elección de un método anticonceptivo, cuándo puede ser el momento de cambiarlo y cómo reaccionar ante un fallo para evitar un embarazo no planificado».

Respecto a la implicación de los hombres en anticoncepción, el doctor Pérez Campos explica que los hombres «pueden y deben ser capaces de proponer el uso o el cambio de un método anticonceptivo», y agrega: «De hecho, es posible que muchas mujeres vean en este gesto interés y compromiso del hombre por tener un rol activo en todos los aspectos de la relación y no ser un mero espectador de algo tan trascendental».

Por su parte, el doctor Lete añade: «Se suele asociar el protagonismo en la sexualidad al hombre y en la anticoncepción a la mujer pero ambos conceptos son erróneos ya que ambas partes de la pareja tienen los mismos derechos y obligaciones».

La píldora del día después

Un accidente o error en el uso del método anticonceptivo habitual es una de las situaciones en las que más información se requiere por el impacto que puede tener en la vida un embarazo no planificado, un tema que también aborda esta guía masculina. Y es que la información en anticoncepción de urgencia ya no es una cuestión solamente femenina.

«En esta situación muchas parejas, equivocadamente, no consideran que ante cualquier práctica de riesgo existe la posibilidad de un embarazo no planificado y/o de contraer una infección de transmisión sexual (ITS). La mayoría de las ITS se pueden prevenir si se utiliza el preservativo. Sin embargo, para evitar los embarazos no planificados, existe una segunda oportunidad que es la anticoncepción de urgencia», según el doctor Pérez Campos.

«La mujer o pareja que acude a la farmacia- por ser la vía más rápida- solicitando la píldora del día después está realizando un ejercicio de responsabilidad. El uso de este método anticonceptivo en España no es abusivo, y de hecho, todavía existe mucho desconocimiento al respecto», indica el doctor Lete.

La 'guía masculina de la anticoncepción' está disponible en www.pildoradeldiadespues.es.