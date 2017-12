Si tienes estos síntomas, podrías tener ansiedad Los signos que avisan de que podrías tener ansiedad Cuatro signos que te avisan de que la ansiedad empieza a ser un problema en tu vida SILVIA TORRES / MUJERHOY Miércoles, 27 diciembre 2017, 07:36

Hay síntomas más que reconocibles de la ansiedad, como pueden ser el trastorno general de ansiedad, la agorafobia (miedo a estar en situaciones públicas de las que no se puede escapar), el desorden social de ansiedad, el estrés post traumático, las fobias específicas, el trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de ansiedad por separación. Es cierto que no hay análisis de sangre ni escáner cerebral que pueda diagnosticar con eficacia ninguno de estos desórdenes, pero sí que existen algunos signos que te alertarán de que quizás puedas estar sufriendo un trastorno de ansiedad.

El primero de ellos es sufrir un alto nivel de estrés, ya que la ansiedad es una cuestión de grados, y no es lo mismo estar angustiado entes de un examen que tener miedos continuos a acontecimientos de la vida cotidiana, o estar preocupado por una potencial epidemia global de salud que puede no ocurrir jamás. Si la tensión consume tu día y tus pensamientos, condiciona tu vida social, no te deja dormir y reduce tu calidad de vida hasta provocarte algún ataque de pánico, la ansiedad ha empezado a ser un problema. (Más información en Mujerhoy.com)