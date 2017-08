El 30% de la población mundial tiene problemas de obesidad Un alto porcentaje creciente de personas mueren por problemas de peso al aumentar enfermedades como las cardiovasculares, la diabetes o diversos tipos de cáncer EFE VALENCIA Domingo, 6 agosto 2017, 18:45

Un estudio sobre los efectos en niños y adultos del sobrepeso y la obesidad, en el que ha participado la Universidad de Valencia (UV), revela que más de 2.000 millones de niños y adultos sufren problemas de salud relacionados con el exceso de peso, un 30% de la población mundial.

El estudio, publicado en la revista "The New England Journal of Medicine", se ha realizado en 195 países y durante 25 años (1980-2015).

El trabajo, del que es coautor el catedrático de la UV Rafael Tabarés-Seisdedos, advierte de que un porcentaje creciente de personas mueren por problemas de peso al aumentar enfermedades como las cardiovasculares, la diabetes o diversos tipos de cáncer.

De los 4 millones de muertes atribuidas al exceso de peso en 2015, casi el 40% se produjo entre las personas cuyo índice de masa corporal (IMC) estaba por debajo del umbral considerado "obeso".

Los resultados, según el investigador, son "realmente alarmantes" a nivel global, también para España, y especialmente para grupos de población más vulnerables como niños, y advierte de que "estamos subestimando la magnitud del sobrepeso y la obesidad y las consecuencias sobre la salud".

Con más de 2.300 colaboradores en 133 países, el estudio GBD examina más de 300 enfermedades y lesiones.

El trabajo incluye estudios sobre los efectos del exceso de peso y los posibles vínculos entre el alto IMC y los cánceres de esófago, colon y recto, hígado, vesícula y vías biliares, páncreas, mama, útero, ovario, riñón y tiroides, así como la leucemia.

Según la investigación, en 2015 el exceso de peso afectó a 2,2 mil millones de niños y adultos en todo el mundo, el 30% de la población mundial, e incluye a casi 108 millones de niños y más de 600 millones de adultos con IMC superior a 30, el umbral de la obesidad.

Indica además que la prevalencia de la obesidad se ha duplicado desde 1980 en más de 70 países y ha aumentado continuamente en la mayoría de las otras naciones. Entre los 20 países más poblados, el nivel más alto de obesidad entre los niños y los adultos jóvenes fue en Estados Unidos en casi el 13%; y Egipto, que encabezó la lista de adultos obesidad en alrededor del 35%, mientras que las tasas más bajas fueron Bangladesh y Vietnam.

China con 15,3 millones de habitantes y la India con 14,4 millones de personas tienen el mayor número de niños obesos; Estados Unidos con 79,4 millones y China con 57,3 millones tenían el mayor número de adultos obesos en 2015. En España, el 20% de las mujeres mayores de 20 años son obesas y el 16% de los hombres, lo que supone un aumento de 5 puntos porcentuales respecto a 1980, añade el estudio.