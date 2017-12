Los jóvenes de minorías sexuales corren mayor riesgo de suicidio Manifestracion por la igualdad del colectivo LGTB durante la celebracion del Dia del Orgullo Gay, Un estudio revela que el año pasado el 40 por ciento de los jóvenes LGTB consideró seriamente suicidarse, el 35 por ciento planeó suicidarse y el 25 por ciento intentó suicidarse EUROPA PRESS Madrid Martes, 19 diciembre 2017, 17:07

Los jóvenes de minorías sexuales, como lesbianas, gays, bisexuales, tansexuales (LGTB) o que están confusos sobre su orientación sexual tienen un riesgo sustancialmente mayor de comportamiento suicida que sus pares heterosexuales, según un nuevo estudio publicado en 'JAMA: Journal of the American Medical Association'.

Como parte de la Encuesta Nacional sobre Conducta de Riesgo Juvenil más reciente, la encuesta nacional más grande sobre la salud de los adolescentes en Estados Unidos, se preguntó a 15.624 estudiantes de Secundaria si el año pasado consideraron seriamente el suicidio, planearon suicidarse o intentaron suicidarse. La encuesta también incluyó preguntas sobre la identidad sexual.

El equipo de investigación descubrió que el año pasado el 40 por ciento de los jóvenes LGTB consideró seriamente suicidarse, el 35 por ciento planeó suicidarse y el 25 por ciento intentó suicidarse, en comparación con el 15 por ciento, 12 por ciento y 6 por ciento (respectivamente) de jóvenes no LGTB.

Debido a que los jóvenes LGTB y no LGTB difieren en más formas que la identidad sexual, el equipo de investigación utilizó modelos estadísticos para ajustar las diferencias de edad, sexo, raza, grados académicos y dominio del inglés al comparar los riesgos de suicidio. Incluso, después de ajustar estos factores de confusión, los jóvenes LGTB todavía registraban un riesgo sustancialmente mayor de suicidio.

Los jóvenes LGTB presentaban 2,45 veces más probabilidades de considerar el suicidio, 3,59 veces más probabilidades de planear un suicidio y 3,37 veces más probabilidades de intentar suicidarse que otros similares no LGTB. Analizando más a fondo en los datos, los autores encontraron que los riesgos relativos de suicidio se incrementaron aun más entre los hombres LGTB, especialmente los varones bisexuales. El 39 por ciento de los chicos bisexuales (frente al 10 por ciento de los chicos no LGTB) había considerado seriamente el suicidio, lo que se traduce en aproximadamente 4,44 veces el riesgo de jóvenes varones similares no LGTB.

"Nuestro estudio arroja un claro veredicto: los jóvenes LGTB se enfrentan a riesgos de suicidio tremendamente altos", afirma el profesor de investigación asociado de la Escuela de Graduados de la Universidad Estatal de San Diego, Estados Unidos, y coautor del estudio, John W. Ayers. El equipo observó que estos nuevos datos resaltan una necesidad crítica que debe abordarse.