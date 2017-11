Jugar a Pokémon GO influye en el rendimiento cognitivo y la inteligencia emocional Este videojuego de realidad aumentada sube la cantidad de actividad física diaria en adolescentes, lo que mejora los niveles de atención, concentración y sociabilidad junto al estímulo motivacional propio del juego EFE GRANADA Lunes, 13 noviembre 2017, 16:02

Investigadores de las universidades de Granada y Jaén han demostrado que jugar al juego de realidad aumentada Pokémon GO incrementa, de manera lúdica, la cantidad de actividad física diaria en adolescentes, además de afectar positivamente a su rendimiento cognitivo y relaciones sociales.

Este trabajo ha analizado los efectos de Pokémon GO en el rendimiento cognitivo y la inteligencia emocional de jóvenes adolescentes de entre 12 y 15 años, según ha informado este lunes la Universidad de Granada. Los investigadores diseñaron un estudio longitudinal de ocho semanas de duración con dos grupos; uno de ellos manifestó usar Pokémon GO y el otro declaró no usarlo.

Los resultados mostraron que los jugadores de Pokémon GO dedicaron 40 minutos al día a jugar y recorrieron 54 kilómetros durante todo el periodo de estudio. Según el análisis de datos, los jugadores aumentaron significativamente su atención, concentración, y sociabilidad.

Los autores del estudio mantienen que los videojuegos activos pueden ser muy útiles para la práctica de actividad física y podrían emplearse como complemento a las clases de Educación Física, o incluso como recurso durante las mismas.

El estudio científico también demuestra que durante la práctica del juego Pokémon GO puede aumentar la irrigación sanguínea cerebral y producir una serie de beneficios neuronales que mejoran las funciones mentales.

Además, el hecho de que sea una práctica lúdica y obligue a los jugadores a superar puede ayudar a la liberación de neurotransmisores cerebrales como serotonina o endorfinas, que son determinantes en el rendimiento cognitivo, según los autores.