Los especialistas alertan sobre el acelerado aumento del cáncer de pulmón femenino Los oncólogos reclaman más compromiso a la administración y recuerdan que este tumor, cuya incidencia en las mujeres se duplica por año, es el más mortal entre los hombres JAVIER DE IRUARRIZAGA Madrid Miércoles, 8 noviembre 2017, 20:29

En España se detectan 28.000 casos nuevos de cáncer de pulmón al año, una cifra que aumentará a los 32.000 diagnósticos para el año 2020 si persiste el ritmo actual de crecimiento. Con esa preocupación como prioridad, diversas entidades oncológicas han desarrollado la campaña ‘Da tu Do’ para potenciar la prevención de este tipo de cáncer. Mariano Provencio, presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), muestra su preocupación por la falta de atención sobre un tema que considera «de una envergadura descomunal». «Esta enfermedad supone el 14% de los diagnósticos de cáncer a nivel mundial, y como tal, es la primera causa de muerte por cáncer. Otras enfermedades oncológicas con menos mortandad tienen más relevancia social y por ello se les dedican más recursos», recalca.

La campaña pretende dar a conocer que este tumor lidera la fatalidad entre los hombres y que está tercero entre las mujeres (tras el de mama y colon), para intentar prevenirlo evitando diagnósticos tardíos. De los 28.000 casos que se diagnostican al año, casi la totalidad está en estados avanzados, por lo que el tratamiento no alcanza a ser curativo, sino meramente paliativo de los últimos síntomas. A su vez, la campaña busca alertar del aumento de este padecimiento en mujeres, un grupo en el que ha duplicado su incidencia en los últimos cinco años. Un incremento que se explica, según Provencio, «en el hecho de que las mujeres jóvenes ya fuman más que los hombres, sumado a que sus mecanismos de eliminación de tóxicos asociados al tabaco necesitan menos años de consumo para el desarrollo de este tumor».

El especialista Javier de Castro cree que la posibilidad de tratarlo a tiempo es posible, pues los diagnósticos tardíos se explican porque «es un cáncer muy estigmatizado por la culpa que tiene el paciente en su gestación». De hecho, un 80% de los pacientes son fumadores, y eso los incita a ocultarse. Sin embargo, aclara que «es un mito el que sólo afecte a la gente mayor que fuma».

Así, subrayan que es necesario derribar estos y otros mitos para prevenir más eficientemente la enfermedad, terminando con creencias como que «tras el diagnóstico ya no importa seguir fumando, o que una vez encontrado ya no hay vuelta atrás», puntualiza el doctor Santiago Ponce, que confía en que la situación va mejorando: «El cáncer de pulmón ya no es un sinónimo de muerte en muchos casos, y aunque no podemos hablar de curación, si de cronificar la enfermedad con una buena calidad de vida del paciente». Además, explica que en los últimos años se han producido más avances terapéuticos que en las últimas cuatro décadas, lo que mejora las expectativas de los pacientes de esta y otras enfermedades asociadas.