Diez pacientes, diez historias Familiares de pacientes, escritores y responsables de la Clínica Universidad de Navarra. 'Vivir a pulso' recoge los relatos de Gustavo Martín Garzo, Soledad Puértolas, Lorenzo Silva, Luis Mateo Díez o Bernardo Atxaga sobre enfermos de la Clínica Universidad de Navarra DANIEL ROLDÁN Madrid Miércoles, 22 noviembre 2017, 15:06

'Manuel Arellano, enfermo renal'. Este título "tan decimonónico" es el que había pensado Luis Mateo Díez para titular el relato que le había pedido la Clínica Universidad de Navarra (CUN) sobre uno de sus pacientes. El escritor leonés es el último creador que aceptó la propuesta del centro médico para plasmar en un texto corto un ejemplo de superación. A Díez le ‘tocó’ Manuel, que sufría una crónica renal crónica terminal. Recibió un trasplante hace una década, pero tuvo muchas complicaciones, entre ellas un cáncer testicular bilateral y un linfoma difuso de células B en 2009.

Hace tres años, con el linfoma en remisión completa, recibió otro injerto renal. Y todo, con un optimismo y una sonrisa que no esconde. "Si no tengo título, no puedo escribir. Solo tenía las notas, pero cuando le vi se me ocurrió el título: 'El cuerpo doblado'. Ahora es un cuerpo serrano", indica el autor. Manuel incluso ha participado en juegos de trasplantados. "Me ayudó a entender lo que yo tenía en la cabeza", señala el paciente sobre su escritor. La historia de Manuel es una de las diez que ha publicado la durante la última década bajo el epígrafe 'Historias de la Clínica' y que ahora se reúnen en solo tomo, Vivir a pulso (Alfaguara). Todas las ventas de este libro, prologado por Valentín Fuster, y los derechos de autor irán destinados al programa ‘Niños contra el Cáncer’ de la CUN con el fin de encontrar una solución a los casos de niños con cáncer a que aún no la tienen.

Además de Díez, han participado en esta iniciativa Juan Manuel de Prada, Soledad Puértolas, Gustavo Martín Garzo, José María Merino, Mercedes Salisachs, Lorenzo Silva, Fernando Aramburu, Marta Rivera de la Cruz y Bernardo Atxaga. "Pequeña como un reyezuelo (un pequeño pájaro)". Ese extracto de un poema de Emily Dickinson es lo primero que se le pasó por la cabeza a Atxaga cuando conoció a Felisa Rodríguez en 2015, una zamorana que lleva casi toda la vida viviendo en Barañain -localidad próxima a Pamplona- y que sufre de NARP, una enfermedad degenerativa que primero le dejó sin vista cuando era una niña y después sorda. "La última vez que la vi me dije que es un reyezuelo pero con corazón de león", asevera.

Los relatos de 'Vivir a pulso'. / Alfaguara

Trasplantes y sordera

El sexto libro, 'Todo suena', fue obra de Lorenzo Silva (2012) y explica la historia de superación de Ana, una mujer con sordera progresiva que consigue recuperar la audición gracias a dos implantes cocleares. "Fue muy esclarecedor para mí porque es una dolencia que y he visto", ha apuntado el escritor madrileño. Su abuelo Lorenzo perdió el oído. El séptimo relato fue 'Somos Patxi'. Lo escribió Fernando Aramburu (2013) para acercar la realidad de un paciente que sufrió un ictus isquémico que le provocó un 'síndrome de cautiverio' que le impedía comunicarse.

'El cumpleaños de los Pérez Fontán' es una narración de Marta Rivera de la Cruz en 2014. Este libro narra la experiencia de la familia Pérez Fontán, en la que, madre e hijo tuvieron que hacer frente a sendas enfermedades tumorales que consiguieron superar con éxito. "Reflexioné mucho sobre el papel del acompañante, en este caso el padre. Los acompañantes no sufren el dolor físico, pero se tienen que tragar el miedo y sonreír en muchas ocasiones", explica la escritora durante la presentación de Vivir a pulso, que comienza con 'La pierna de Peter Parker', de Juan Manuel de Prada, que cuenta la lucha de un niño ecuatoriano y de sus padres contra un osteosarcoma. Continuó en 2008 con 'El clarinetista agradecido', en el que Soledad Puértolas refleja la historia de un trasplante de hígado entre un tío y su sobrina.

Un año más tarde, Gustavo Martín Garzo escribió 'Noticias de la Nieve', que aborda la historia de Elmo, un paciente que sufrió leucemia y que, años más tarde, tuvo que ser trasplantado del corazón. En 2010, continuó la colección con 'La batalla de todos los días' de José María Merino, que cuenta la historia real de una paciente que sufría obesidad y que dio el paso de someterse a una cirugía bariátrica para mejorar su vida. Por último, Mercedes Salisachs relató la historia de Laura, una paciente que recibió tratamiento contra el cáncer de mama que padecía mientras estaba embarazada, en 'Canto a la vida'.