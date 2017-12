Más de 100.000 personas sufren hepatitis C sin saberlo Concentración de enfermos de hepatitis C en Salamanca. Los expertos reclaman al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas planes de cribado para la población ÁLVARO SOTO Madrid Lunes, 4 diciembre 2017, 15:42

Alrededor de 100.000 enfermos de hepatitis C continúan sin recibir tratamiento en España porque ni ellos mismos saben que padecen este mal. Por eso, las asociaciones vinculadas a la hepatitis C han pedido este lunes al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que elaboren un protocolo de cribado para el diagnóstico precoz, de manera que por lo menos los grupos de poblaciones de riesgo, e incluso el conjunto de los ciudadanos, puedan realizarse estas pruebas.

La lucha contra la hepatitis C ha dado un salto de gigante en España desde que en 2015 el Ministerio aprobó el Plan Estratégico de Abordaje de esta enfermedad. Desde entonces, unos 90.000 diagnosticados han accedido a los últimos tratamientos, que garantizan un 98% de cura. "Estamos a la cabeza del mundo y la nuestra es una historia de éxito, pero hay que saber que de éxito también se muere", ha alertado el coordinador de la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE), Javier García-Samaniego.

Las alarmas se disparan porque una gran parte de enfermos, casi la mitad del total, están todavía sin diagnosticar. Por eso, la Alianza propone la puesta en marcha de un plan de cribado que haga aflorar los 100.000 casos que se estima que no están reconocidos y de esta manera, poder erradicar la enfermedad en 2021. "Sin cribado no hay eliminación", ha sentenciado García-Samaniego.

Los expertos y las asociaciones firmantes del manifiesto coinciden en el papel principal de los profesionales de la Atención Primaria en el cribado. Además, reclaman la inclusión del Servicio de Atención al Paciente con hepatitis C en la cartera de servicios comunes en Atención Primaria, una manera de que las instituciones sanitarias se comprometan decisivamente contra la enfermedad. "Debe elaborarse una guía diagnóstica para la Atención Primaria y hacemos un llamamiento a las Comunidades Autónomas para que no lo demoren más", ha explicado el doctor José María Molero. La Rioja se ha convertido en la primera comunidad autónoma en llevar a cabo este cribado universal.

Según los estudios epidemiológicos, entre 190.000 y 220.000 personas sufren hepatitis C en España. De ellos, alrededor del 45% (unas 90.000) ya ha recibido el tratamiento. Quedan por recibir tratamiento entre 100.000 y 130.000. Alrededor de 100.000 son los que no saben que padecen la enfermedad y el resto aún no han recibido los tratamientos previstos en el plan de 2015.

Los expertos debaten si el cribado debe realizarse a toda la población, ya que entre los menores de 35 años la tasa es de apenas el 0,15%. En cualquier caso, todos priorizan a las poblaciones de riesgo: presos, usuarios de drogas inyectadas y esnifadas, hijos de madres con hepatitis C, personas que conviven con pacientes de hepatitis C crónica u hombres que mantienen relaciones sexuales de riesgo con otros hombres. La prueba cuesta entre 2 y 3 euros.