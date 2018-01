Renfe envía un tren a la Sierra de Madrid para rescatar a 146 personas Los afectados no podían regresar por los mismos medios con los que habían acudido EFE Sábado, 13 enero 2018, 21:39

Renfe ha fletado hoy un tren a la estación madrileña de Cotos para "rescatar" a 146 personas que no tenían otro medio de transporte para bajar de la sierra madrileña, según fuentes de la compañía ferroviaria y de Emergencias Comunidad de Madrid 112. Muchos madrileños se desplazaron este sábado a la Sierra en sus vehículos privados o en transporte público, en autobús y en el tren de vía estrecha que une Cercedilla, Navacerrada y Cotos.

Pasadas las 17.00 horas, un grupo de personas que había subido en autobús se encontró en la estación de Cotos sin posibilidad de bajar porque no tenían billetes de tren para hacerlo. Entonces, la Comunidad de Madrid coordinó una actuación con Cruz Roja y un equipo del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de los Bomberos de la región para acompañar, ayudar y tranquilizar a este grupo de personas.

A las 18.00 horas, la Subdelegación del Gobierno en Madrid pidió a Renfe que fletara un tren especial, que subió vacío para recoger a más de un centenar de personas en Cotos y otro grupo más pequeño en Navacerrada, de acuerdo con la compañía ferroviaria. También se decidió que subieran a Cotos tres autobuses del Consorcio Regional de Transportes, en caso de que hubiera algún problema con la vía del tren. A las 19:00 horas se encontraron en Cotos tres autobuses del Consorcio de la Comunidad de Madrid y el tren especial de Cercanías, que no ha tenido ningún problema.

Se ofreció a la gente la posibilidad de que decidieran si bajaban en tren o en autobús y finalmente todos lo hicieron en tren, de manera que no quedó nadie que no quisiera estar o no tuviera medios para bajar ni en Cotos ni en Navacerrada.

Un total de veintiocho máquinas quitanieves pertenecientes al Plan de Vialidad Invernal trabajan en estos momentos en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid de la zona de la sierra. Un total de 186 operarios han esparcido desde las 17.00 hasta las 19.00 horas 44 toneladas de sal y 5.775 litros de salmuera.

En Madrid, es necesario el uso de cadenas en los puertos de la Morcuera en la M-611, Canencia en la M-629 y Navafría en la M-637. La administración regional recomienda precaución a los conductores que circulen por los puertos de Navacerrada en la M-601 y Cotos en la M-604. Asimismo, recomienda circular con precaución por los puertos de La Paradilla y la Cruz Verde en la M-505 y El Cardoso de la Sierra en M-139, La Iruela en M-137 y La Puebla en M-130.