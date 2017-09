La reina Isabel seguirá cobrando el subsidio El príncipe Carlos, en compañía de Guillermo, su hijo mayor, en una de las explotaciones ganaderas que posee en Gloucestershire. :: reuters La élite terrateniente inglesa se garantiza que conservará las ayudas al campo cuando el Brexit corte el grifo de las subvenciones europeas LOURDES GÓMEZ Domingo, 24 septiembre 2017, 11:41

Nada critican tanto los británicos como la Política Agraria Común (PAC). Lo que la mayoría desconoce es que entre sus beneficiarios se encuentran la reina Isabel de Inglaterra, su hijo el príncipe Carlos y una amplia representación de los nobles terratenientes del Reino Unido. Por fortuna para ellos, el Brexit no supondrá el golpe de muerte de los subsidios anuales que ingresan estos 'granjeros' millonarios porque el Gobierno de Theresa May se ha comprometido a sufragar -en principio, hasta 2022- el monto global que el país recibe actualmente de la Unión Europea. En el presente quinquenio, la factura supera los 3.000 millones de libras (más de 3.300 millones de euros al cambio actual) cada año. Esta cifra incluye 2.300 millones de libras en ayudas directas por cultivar un terreno y 700 millones para proyectos de desarrollo rural.

La inmensa mayoría de británicos aprueba el apoyo económico ofrecido por el Ejecutivo conservador. De acuerdo con una encuesta reciente de la Asociación de Terratenientes y Empresarios rurales, la CLA, el 84% cree que «el Gobierne debe gastar dinero en preservar y gestionar» el medio rural. Además, el 40% considera que 3.000 millones de libras es «la cantidad adecuada», frente al 13% que la cree exagerada y el 21% que la ve insuficiente.

El sondeo no entra en detalles sobre los destinatarios de las ayudas de la UE. No identifica a la familia real u otros grandes terratenientes, nacionales y extranjeros, que encabezan la lista de principales beneficiados año tras año. En 2016, Isabel II ingresó 524.466 libras por los prados oficialmente cultivados en Sandringham, su finca particular del este de Inglaterra con una extensión de ocho mil hectáreas.

La soberana ingresó 524.000 libras en 2016 por sus cultivos en Sandringham

Los subsidios que recibe el Ducado de Cornualles, cantera de financiación del príncipe de Gales, no llegan a las 120.000 libras al año. Aun así, los intereses agrícolas de la Corona, privados y estatales, costarán al contribuyente en torno al millón de libras a partir del Brexit, según un análisis del dominical 'Sunday Telegraph'.

A su vez, Greenpeace advierte de que el 20% del centenar de pagos más cuantiosos de la PAC va a parar a las arcas de aristócratas. Entre ellos, el cuarto conde de Iveagh, del clan Guinness, recibe cerca de 1,4 millones de libras por las 4.000 hectáreas cultivadas en Elveden Farms, en el condado inglés de Norfolk. El duque de Buccleuch ingresa 817.068, mientras que los duques de Moray y Plymouth superan el medio millón de libras en ayudas anuales, respectivamente. El joven duque de Westminster, el mayor terrateniente del país, se arriesga a perder en el post-Brexit las 414.949 libras que recibió el año pasado por la explotación de las granjas ancestrales de Grosvenor.

También la cría de caballos

El Gobierno ya ha anunciado su disposición a reformar el régimen de las ayudas. Michael Gove, ministro de Medio Ambiente, aboga por un 'Brexit verde' en que la protección del campo se valore más que el número de hectáreas explotadas. «Al abandonar la UE tenemos una oportunidad única de reformar cómo cuidamos nuestra tierra y nuestros ríos, cómo reconducimos nuestra ambición medioambiental para nuestro país y el planeta», dijo este verano.

El cerebro de la campaña por la salida de la UE en el referendo reafirmó el compromiso gubernamental con las subvenciones en el futuro, pero no con el actual sistema de distribución. Las ayudas directas de la UE se calculan por hectáreas explotadas, de forma que se «premia» a los grandes terratenientes», según observó Gove. «Quiero asegurar que apoyaremos a los granjeros, pero ese respaldo solo se puede justificar si los beneficios medioambientales son claros», declaró. Como destaca Greenpeace, la mayoría de pagos a los granjeros no supera 6.000 libras al año, frente a las cantidades mucho mayores que reciben los aristócratas rurales.

También hay terratenientes extranjeros con acceso a las ayudas de la UE en Reino Unido. El príncipe Khalid Abdullah al-Saud recauda cerca de 500.000 por actividades en la granja Juddmonte, famosa por la cría de caballos de carreras. Otra yeguada de alto pedigrí, Godolphin, fue recompensada con ayudas comunitarias de 80.000 libras. Su propietario es el jeque Mohamed bin Rashid Al Maktoum, primer ministro de Emiratos Árabes Unidos.

de cada cien libras que ingresan los granjeros del Reino Unidoen ayudas proceden de las subvenciones de la Unión Europea. Esa cifra, que corresponde al año 2015, supone un incremento del 15% con relación a 2014.

millones de libras es el montante con que la agricultura y la ganadería contribuyen a la economía británica.