Cómo hay que quitar (y cómo no) el hielo del parabrisas Cuando en invierno se aparca el coche a la intemperie termina siendo, día sí y día también, un engorro cuando de madrugada volvemos a recogerlo y parece inevitable encontrárselo enteramente congelado ABC.ES Jueves, 21 diciembre 2017, 12:04

No hay que engañarse: en invierno, aparcar el coche a la intemperie termina siendo, día sí y día también, un engorro cuando de madrugada volvemos a recogerlo. Y es que entonces es inevitable encontrarse, como mínimo, el parabrisas enteramente congelado. Y, para quitar semejante e ingrata capa, de todo punto incompatible con la conducción cuando afecta a los cristales, o bien nos liamos a frotar con la rasqueta, a ser posible y como en la imagen sobre estas líneas equipados con guantes para evitar cortes y que las propias manos acaben congeladas; o por ejemplo conectamos la calefacción interior, motor en marcha, y esperamos a que la diferencia térmica deshiele el vidrio.

Pero no todos estos métodos se hacen adecuadamente o, sobre todo, son los correctos. Por eso, desde Autocasión nos cuentan varios trucos para no estropear el parabrisas, ni perder tiempo de más, tal y como adelantan desde Pyramid Consulting. Y que como para otras tantas cosas, más vale prevenir que curar. Así que los que tomen ciertas precauciones no tendrán que pasar interminables minutos junto al coche, viendo cómo se acerca la hora de entrar al trabajo y pasando frío.

Si lo que queremos es evitar que se forme hielo en el parabrisas, hay ciertos pasos que debemos seguir. Lo primero, será vaciar el agua y el jabón del limpiaparabrisas y cambiarlo por líquido especial para el invierno, que contiene anticongelante. Así, evitaremos el agua se congele, lo que no sólo sería incómodo, sino también peligroso.

El principal truco para evitar el hielo en el parabrisas es poco estético pero efectivo. Y es que si colocamos una manta gruesa sobre el cristal y lo sujetamos con los marcos de las puertas cerradas, lo estaremos protegiendo bastante correctamente. Otra opción es hacerlo con cartón o papel, pero tienen la pega de que son más difíciles de sujetar.

Lea el artículo completo en ABC.es.