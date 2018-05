«No quiero salir al escenario a dar pena» Lunes, 7 mayo 2018, 09:18

- ¿Qué habría sido de su vida si sigue los consejos de su padre y aprende un oficio?

- No me lo he planteado nunca. Habría sido jodido. Si Franco no llega a ganar la guerra, mi padre habría seguido en Chinchón dedicándose al campo y a mí me habría sido difícil salir de allí. Me lo decía él mismo.

- Alguna vez ha dicho que no puede sentir odio pero más bien por pereza. ¿Y desprecio?

- No tengo capacidad para el rencor.

- ¿Cómo se ha llevado con los colegas?

- Mis mejores amigos están en la profesión, así que con eso está dicho todo.

- Una de sus mejores amigas es Concha Velasco, que ha anunciado que se retira aunque luego ha matizado un poco.

- No se va a retirar. Se lo he dicho: «Concha, no podemos hacerlo hasta que volvamos a trabajar juntos».

- ¿Usted nunca lo ha pensado?

- No tengo intención de retirarme mientras esté bien. Pero tampoco quiero salir al escenario a dar pena.

- ¿Con qué papel le gustaría despedirse, con qué frase haría mutis por el foro?

- Tengo un proyecto de una obra nueva pero no puedo dar más datos. Pero, ¿un papel? En 1963, José María Rodero interpretaba en el teatro 'Calígula'. Yo vi la obra muchas veces y siempre tenía la impresión de que Rodero era mayor para el personaje. Cuando muchos años después me lo ofrecieron, el excesivamente mayor era yo... Hay dos frases de esa obra que podrían servir: «La pena tampoco dura. Hasta el dolor carece de sentido».