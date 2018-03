Primera condena firme por la electrocución de un ave Águila imperial electrocutada en La Herrera (Albacete):: SEO/BirdLife Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha avala una multa de 142.920 euros impuesta a la empresa titular del tendido REDACCIÓN HOY.ES Jueves, 22 marzo 2018, 10:43

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha ha emitido una sentencia pionera que corrobora la responsabilidad de una compañía eléctrica por los daños que ocasionó un tendido eléctrico a un ave. La resolución enjuicia la electrocución de un pollo de águila imperial ibérica, una especie en peligro de extinción. El ave sobrevivió, pero no pudo volver a ser puesta en libertad al no poder volar debido a las secuelas en un ala.

En concreto, el tribunal ratifica una sanción a Ibedrola, titular del tendido, por una infracción muy grave de 100.001 euros y establece el pago de una indemnización por importe de 42.920 euros por la electrocución del ave protegida. Los hechos ocurrieron en enero de 2014 en el término municipal de La Herrera (Albacete).

La sentencia, emitida por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ manchego el pasado 17 de noviembre, resuelve la sanción que impuso la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por la lesión grave de un águila imperial ibérica al electrocutarse en un poste eléctrico situado en una Zona de Protección de la Avifauna, y por tanto dentro de un espacio protegido a nivel regional, destaca SEO/Birdlife en una nota de prensa.

La administración consideró la comisión de una infracción muy grave de la normativa de Conservación de Naturaleza de Castilla-La Mancha por el deterioro grave de una especie en peligro de extinción.

Antes de la imposición de la sanción, la administración castellanomanchega avisó a Iberdrola, titular del tendido, sobre la electrocución de este ejemplar en un tendido de su propiedad. En este escrito solicitaba que corrigiera la situación del mismo en el plazo de tres meses. Transcurridos siete meses desde la petición de la administración sin que se corrigiera el tendido, se abrió un procedimiento sancionador a la empresa por infracción muy grave del artículo 108.6 de la ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.

Se trata de una «sentencia relevante por su novedad, dado que se trata del primer fallo judicial que avala una sanción a una empresa por la electrocución de una especie protegida ocasionada por el daño producido al no subsanar los problemas del tendido», explica el responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife, David de la Bodega.

Ahora, el TSJ opta por el argumento esgrimido por la Fiscalía y las ONG. En su fallo, afirma que la compañía propietaria del tendido tenía la obligación de presentar un proyecto de adaptación de las líneas eléctricas, que no presentó en el momento de la electrocución del águila imperial. Al no presentar dicho proyecto, la empresa adjudicataria incurrió en la omisión negligente de una obligación prevista en la ley. Por ello, la considera responsable de la infracción, una vez acreditado que el daño del águila imperial se produjo como consecuencia de no haberse modificado el punto de apoyo.