«El presidente de Finlandia me sacó a bailar 'El Danubio azul'»

CÉSAR COCA Lunes, 9 abril 2018, 09:16

En el origen estuvo un queso de cabra en mal estado. La niña, que tendría tres o cuatro años, lo comió y contrajo unas fiebres de malta de las que le costó reponerse. El médico dijo a su madre que la criatura debía hacer mucho ejercicio para recuperar fuerzas, y como en el colegio de Ciudad de México al que iba había clases de ballet, la apuntaron. Un día, en una función, la niña subió al escenario a bailar 'El Danubio azul'. Lo hizo una vez, y otra, y otra... La madre tuvo que bajarla de allí porque a la pequeña le gustó tanto que no quería que su actuación terminara nunca. María de la Luz Tena Álvarez, que ese es su nombre, consiguió bien pronto su sueño de volver a las tablas pero como profesional. Como Lucero Tena ha bailado flamenco y danza española, y desde hace muchos años recorre las mejores salas del mundo tocando las castañuelas con las orquestas y directores de más prestigio. En sus conciertos han estado Grace Kelly y Henry Kissinger, Ronald Reagan y Marlene Dietrich. Una vez, en una cena de gala en Helsinki, el entonces presidente de Finlandia, Urho Kekkonen, preguntó a un pianista presente en el acto si sabía tocar 'El Danubio azul'. Como la respuesta fue afirmativa, en cuanto sonaron las primeras notas, la sacó a bailar. Son solo algunas anécdotas de la biografía de esta artista polifacética cuyas raíces están en Andalucía, Asturias y el País Vasco, que a los 80 años acaba de grabar un disco junto al arpista Xavier de Maistre y se dispone a hacer una larga gira por Europa con el repertorio del mismo. Y todo se lo debe a un queso en mal estado.

- ¿Cuántos juegos de castañuelas tiene?



- Unos cincuenta. He preferido siempre las de granadilla de Mozambique y las de ébano. Son maderas duras, de sonido más brillante. Trabajo con el mismo artesano y ahora las escojo con un sonido más grave porque toco mucho con orquesta.

- ¿Y cuántos trajes de flamenca conserva?

- ¿Batas de cola? Unas 35, no son muchas porque piense que en realidad eso fue una parte de mi carrera. Cuando hice mi presentación aquí, a principios de los sesenta, en la primera parte fui solista de castañuelas con la Orquesta de Cámara de Madrid, y luego en la segunda, bailarina de folclore español y de la escuela bolera del siglo XVIII y de danza clásica española.

- ¿Todo en la misma función?

- Sí, porque yo había tomado clases de todo eso. Tuve dos grandes maestras de danza: Emilia Díaz para el baile español y Nina Shestakova, del Ballet Ruso de Montecarlo. Ambas estaban afincadas en México.

- Las conoció en México porque usted nació allí, hija de mexicanos y nieta de españoles.

- Sí, nací en el DF, no en Durango como dice en algunos sitios. Mi padre era ingeniero y mi madre, maestra. Vivíamos en la capital y tuve la suerte de que desde pequeña me llevaran a conciertos y a la ópera.

- ¿Cómo era la vida en México en esos años?

- Maravillosa. Mi madre me puso a estudiar ballet y Nina me decía que tenía que dejar la danza española y centrarme en el clásico, pero al final elegí el español. Tengo recuerdos preciosos. Una niña de la escuela de Emilia Díaz fue a un concurso y lo ganó. Mis compañeras me animaban a que me inscribiera, y lo hice sin decir nada a mis padres. Un día llamaron a casa diciendo que debía ir a una preselección. Estábamos como 400 y gané el primer premio: cien pesos y un contrato para un programa de televisión.

- ¿Cuántos años tenía?

- Once. Me escogieron para una zarzuela, 'La patria chica', en la que debía hacer un baile castellano y decir con las manos en jarras: «¿Y el padrino no sirve pa ná?» Luego tuve cinco años de contrato en TV en un programa infantil en el que bailaba.

Admiradores

Con aquel programa se ganó un admirador que hace unos meses, el día que Lucero Tena cumplió 80 años, cantó para ella 'Happy Birthday' acompañado por la Orquesta de La Scala de Milán. El nombre de ese fan es célebre en todo el mundo: Plácido Domingo. El tenor madrileño la conoció a través de la pantalla pero otros intelectuales y artistas presenciaron su arte en vivo, en las tertulias que se organizaban en casa de sus padres o porque ella iba a bailar a los lugares en los que ellos estaban. León Felipe pertenece al primer grupo. La joven Lucero Tena tocó las castañuelas para él. Fue una experiencia singular porque, a petición de su padre, interpretó la sonata K 395 de Scarlatti con castañuelas sobre la música de un disco. El poeta «se extrañó», dice ahora. Algún tiempo después la escuchó en la Badinerie del Concierto para flauta de Bach, y le hizo uno de los mejores elogios que recuerda: «Me dijo que al propio compositor le habría gustado». Cuando llegaron a México el compositor soviético Aram Khachaturian y su paisano el violinista Leonid Kogan, le pidieron que fuera a la embajada a tocar las castañuelas para ellos. «Khachaturian me comentó que con música popular iría muy bien. Kogan no estaba de acuerdo: 'No, con clásica mejor'. Y yo les contesté: 'Lo haré en ambas'». Pero antes de eso había llegado el gran momento de la primera etapa de su carrera, cuando conoció a la bailaora Carmen Amaya.

- Mi maestra siempre me hablaba de Antonia Mercé y de ella, así que cuando Carmen llegó a México me llevaron a verla. Le pedí que me diese clases pero me dijo que no, pero que si quería fuera a ver los ensayos. Durante seis meses lo hice, a diario. Cuando estaba preparando el 'Capricho español' de Rimski-Korsakov, que bailaba con su hermana, esta enfermó, y se acordó de mí. Hice el papel y luego estuvimos de gira por México y EE UU, incluso actuamos en el Carnegie Hall. Me propuso ir con ella a Sudamérica, pero yo quería venir a España.

- Y se vino.

- Sí, era 1958. Llegamos justo el día del funeral de Ataúlfo Argenta.

- Enseguida debutó en el Corral de la Morería.

- Fue por recomendación de una prima de Carmen que conocí en México: La Chunga. Ella me dijo que fuera al Corral. Allí estuve unos años, hasta que mi padre enfermó y mi madre, que siempre estaba conmigo, y yo regresamos a casa.

- ¿Cuándo empezó con las castañuelas?

- Fue en ese tiempo que estuve de nuevo en México. La idea surgió mientras escuchaba sonatas de Scarlatti. Luego he tocado Haydn, Corelli, Benedetto Marcello, Soler, Mateo Albéniz y otros. Hay que estudiar mucho. Yo introduzco las castañuelas siguiendo lo que el compositor ha escrito.

- Regresó y cambió pronto de escenario. Ya no se limitó al Corral.

- No, empecé a actuar en muchos lugares. Antonio del Rey, que era el dueño del Corral, me presentó en el teatro de la Zarzuela, que yo considero 'mi teatro'. Y Exteriores me llamó para misiones culturales en el extranjero. En uno de esos viajes fui a Moscú. Fui la segunda española que actuó en la URSS y estuve en la sala Chaikovski, y luego en Leningrado, Riga, Tallín, Vilnius.

- ¿Cómo le fue? Porque algunos actores de teatro que fueron en aquellos años y después se quejaban mucho del trato.

- A mí muy bien. El público me llevaba flores.

Una nueva vida

Está sentada en un sofá en el teatro de la Zarzuela. Al entrar, Lucero Tena ha saludado al personal de la institución y ahora habla con Juan Marchán, responsable de Comunicación, con la familiaridad de quien ha pasado media vida entre esos bastidores. También pregunta por Daniel Bianco, el director, porque quiere agradecerle que haya abierto el teatro solo para las fotos y la entrevista. «Me retiré del baile por una enfermedad de mamá», recuerda, y hay aún un resto de acento mexicano en su voz.

- Mi marido, que era cirujano -ya está jubilado- y lo había conocido porque operó a Antonio del Rey, me dijo que era una buena decisión porque la gente pensaría que lo hacía en mi mejor momento. Eso, añadía, siempre es preferible a alargar la carrera en esa faceta y que piensen 'qué pena que no se ha retirado antes'.

Su esposo, que asiste a la conversación sentado a cierta distancia, subraya lo que acaba de decir la artista. «Nos casamos en el Monasterio de Guadalupe. Soy devota de la virgen desde México», confiesa. En aquella boda recibió un regalo singular: unas castañuelas de mucho valor -aunque no musical- que les llevó el artesano que se las fabrica. «Le dije a un sacerdote que se las iba a dejar al monasterio en herencia, y me contestó que por qué esperar». En efecto, no esperó. Las entregó y ahora están allí, a la vista de los fieles, con un cartel que explica la donación. «No me hicieron caso, porque pedí que no pusieran nada», confiesa. También la hicieron dama de Guadalupe. «Y soy Guadalupana, de la virgen de México», añade con orgullo.

- Se retiró de baile y se entregó a las castañuelas. ¿Llevaba tiempo pensando en dedicarse a ellas en exclusiva?

- Sí, porque tiempo atrás ya me lo había sugerido Andrés Segovia. Fue a verme tras una actuación y me dijo que dejara el baile y me dedicara a mi 'pequeño instrumento'. Fuimos amigos diez años. Reconozco que si me retiré tan pronto del baile también fue porque tenía la ilusión de las castañuelas.

- No sería una decisión fácil. Usted había conseguido grandes triunfos con el baile.

- Claro. Estoy pensando ahora en Frühbeck de Burgos, que quiso hacer 'La vida breve' en versión concierto y me escogió para bailar. Dimos 125 funciones por todo el mundo. Ahora toco la primera danza de esa obra con castañuelas. Lo hice en Berlín hace algo más de dos años, en la Philharmonie, en un concierto con Rolando Villazón y Plácido Domingo como director.

- Y también pudo conocer a mucha gente muy importante.

- La lista es muy larga. En el Corral bailé con Reagan cuando era gobernador de California. También estuvo Grace Kelly, y le dediqué un solo. Luego, cuando fui a actuar a Mónaco me invitó a palacio y estuve allí con toda la familia. También estuvo varias veces Kissinger.

- ¿Ya era secretario de Estado en EE UU?

- Sí. Recuerdo el despliegue de policías, los controles. Una vez estando en la función recibió una llamada en la que le decían que estaban operando a su mujer. Al actual rey de Jordania lo conocí de niño, en su casa. Estuve invitada en Aqaba y Hussein me condecoró. En Australia conocí a Marlene Dietrich. En Finlandia, en una cena de gala, el presidente me sacó a bailar 'El Danubio azul'. Y ya no le hablo de ministros, embajadores...

- ¿En su faceta como intérprete de castañuelas ha podido conocer a tanto famoso?

- Sí, pero más relacionados con la música. Hace un par de años, en Berlín, vino a verme al camerino Daniel Barenboim. Me emocioné porque muchos años antes, tras una actuación en Jerusalén con Frühbeck, fue a saludarme Enrique Barenboim, su padre. También he podido conocer al violinista Isaac Stern, al pianista Sviatoslav Richter y a otros.

- ¿Y cómo es ahora su vida?

- Estudio hora y media o dos por la mañana y otra por la tarde. Dios me está regalando esta segunda juventud. Ahora tengo una gira por Europa con Xavier de Maistre, en septiembre tocaré en el Hollywood Bowl con Plácido Domingo. He estado en La Folle Journée en Nantes, Japón y Varsovia, hice una 'Boda de Luis Alonso' que tiene casi ocho millones de visitas en YouTube...

- Su asociación con el arpista Xavier de Maistre es por lo menos llamativa. Son de generaciones muy distintas y tocan instrumentos que a primera vista no pueden ser más opuestos.

- Lo conocí en Valladolid. Fui a escucharle a un concierto y luego coincidimos en una cena. Fue él quien me propuso que hiciéramos algo juntos. El resultado ha sido un disco y una gira con veinte conciertos, todos con música española. Lo planteamos como un diálogo entre ambos instrumentos.

- ¿Le gustaría más ser recordada como bailarina o como intérprete de castañuelas?

- Disfruté mucho en la etapa de bailarina, pero me gustaría más que me recordaran por las castañuelas. Para mí, son algo mucho más profundo.