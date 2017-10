Las prendas de ‘Sexo en Nueva York’ de Zara y las pinzas que triunfan este otoño La firma sigue sorprendiendo a sus seguidores, en esta ocasión con una colección inspirada en la famosa serie IDEAL.ES Sábado, 28 octubre 2017, 11:36

Lo ha vuelto a hacer. Zara no deja de sorprender a sus seguidores, que ya pasan más tiempo navegando por su web que por el propio Facebook. Y es que no hay día en que la firma de Inditex no arrase con algunas de sus novedades. En esta ocasión no se trata de una prenda, sino de una colección inspirada, nada más y nada menos, que en la exitosa serie ‘Sexo en Nueva York’.

Ejemplo de ello es esta sudadera roja con las palabras “Mr. Big’, ese personaje que volvía loca a Carrie Bradshaw y cuyo nombre no se desvela hasta el final de la ficción. También encontramos una camiseta de manga corta con las palabras “shopping is my cardio” marcadas en el pecho.

