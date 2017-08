Portugal, paz y bonanza Turistas y vecinos de Lisboa pasean por la céntrica plaza de Luís de Camões. :: PATRICIA DE MELO MOREIRA / afp Estados Unidos se sitúa el puesto 114 por el incremento de la violencia o la «creciente percepción de la corrupción» El país vecino ocupa el tercer puesto en el Índice Global de Paz, solo superado por Nueva Zelanda e Islandia MADRID. Domingo, 13 agosto 2017, 08:57

El principal enemigo para la paz es el ser humano, que es también el que más la desea. En esta lucha, tan vieja como la humanidad, donde el lado más guerrero se enfrenta a su lado más conciliador, esta última parte ha conseguido una pequeña victoria. El Institute for Economics and Peace asevera en su último Índice Global de la Paz (GPI, en sus siglas en inglés) que la paz mundial ha mejorado, a pesar de que en lugares más propensos a la tranquilidad como Europa y Norteamérica este deseo de tres letras ha empeorado. El motivo, en el Viejo Continente, reside en los casos de terrorismo.

En la parte norte de América la culpa no es de Donald Trump. «Hubo conflictos internos relacionados con las elecciones presidenciales, pero también debido al deterioro de la tasa nacional de homicidios. Es importante destacar que estos cambios ocurrieron antes de que Trump fuera elegido», explica Daniel Hyslop, director de investigación del Institute for Economics and Peace, sobre el puesto 114 que ocupa la superpotencia en la clasificación. En 2015 se produjeron 15.696 asesinatos en Estados Unidos, lo que ha hecho que baje once puestos en la clasificación. «La creciente percepción de la corrupción y la caída de la libertad de prensa» son otros de los argumentos esgrimidos por Steve Kellelea, fundador y presidente ejecutivo de este instituto,

LAS CIFRAS es el puesto que ocupa España en la clasificación del informe GPI Gana dos puestos. 12,6% sobre el PIB mundial es el impacto de la violencia, unos 12,1 billones de euros.

El estudio recoge que 93 países registraron mejoras en sus índices de paz en el último año, mientras que 68 empeoraron. Además, se dio un número récord de países donde se han producido atentados terroristas (23), incluyendo Dinamarca, Suecia, Francia o Turquía. Precisamente el GPI destaca que los aumentos más significativos por muertes por terrorismo fueron en países de la OCDE, con un aumento del 900% entre 2007 y 2016. Y esa violencia tiene un impacto económico considerable: representa el 12% del PIB mundial en 2016, unos 12,1 billones de euros. Una cantidad asombrosa, pero que es inferior en un 3% a la del ejercicio anterior. «La razón de este descenso se debe en gran medida a la caída de la intensidad de los grandes conflictos en Siria e Irak. No obstante continúa habiendo muchos riesgos», apunta el investigador.

Es el primer descenso desde 2011, cuando comenzó la guerra en Siria. Precisamente es este país el que ocupa el último lugar de los 163 territorios analizados. Le siguen por la cola de la clasificación Afganistán -que pierde dos puestos-, Irak, Sudán del Sur, Yemen, Somalia, Libia, Sudán, República Centroafricana y Ucrania, que aunque sube dos puestos en esta clasificación todavía se mantiene a la cola de los países menos pacíficos por culpa de la guerra civil que vive el este del país. En el otro lado de la balanza, Islandia es un remanso de paz. Ocupa la misma posición desde 2008. La segunda plaza es para Nueva Zelanda y la tercera para Portugal. «Obtiene buenos resultados en todos los indicadores de paz internos y externos. La inestabilidad política experimentada después de la crisis económica global también ha descendido», añade Hyslop.

Entre los diez primeros países, hay ocho europeos, entre los que no se encuentra España, que está en el puesto 23 y sube dos puestos. En el 'top' diez están -además de los del podio- Austria, Dinamarca, República Checa, Suiza e Irlanda.

'Brexit'

La marcha del Reino Unido del club europeo también será un factor a tener en cuenta en el futuro de la paz en Europa. «La integración regional a través del comercio y los bloques políticos está significativamente relacionada con la tranquilidad. Dependiendo del tipo de negociación que la Unión Europea y el Reino Unido lleven a cabo, afectara más o menos», apunta el experto, que también alerta de la inestabilidad que existe en Estados Unidos y Rusia. «Y sus vecinos de Europa del Este. No nos olvidemos», recalca Hyslop.

Por regiones, destaca la mejora de Sudamérica, donde Chile ocupa el primer puesto en el continente. A nivel general es el 24, uno por debajo de España. Por el contrario, Colombia es el país menos pacífico de la zona a pesar del acuerdo de paz firmado por el Gobierno y la guerrilla de las FARC. En la clasificación general ocupa el puesto 146 y solo tres por encima está Venezuela, aunque este informe GPI no recoge las movilizaciones y violencia de los últimos meses.