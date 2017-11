La última sesión del juicio por la violación de San Fermín será abierta al público Los miembros de 'la manada' fueron identificados por las cámaras y agentes en el encierro. / E.C. Aunque el tribunal ha deliberado sobre si abrir o no la sesión de hoy, finalmente ha decidido que se celebre a puerta cerrada GABRIEL GONZÁLEZ Pamplona Jueves, 16 noviembre 2017, 14:08

Este jueves por la mañana se ha conocido que la última sesión del juicio que se celebra en Pamplona por la violación de San Fermín, en la que todas las partes van a exponer sus conclusiones, va a ser abierta al público tras ponerse de acuerdo en ellos tanto las defensas como todas las partes de la acusación. La sesión se celebrará el próximo viernes 24 de noviembre.

Por otro lado, aunque el tribunal ha deliberado si dejar o no entrar a los periodistas en la sesión de hoy tras la petición de Agustín Martínez Becerra, finalmente el juicio ha continuado siendo a puerta cerrada.

Todas las acusaciones se han posicionado en contra de esta petición, que el letrado ha justificado en la "presión de las redes sociales está haciendo un increíble juicio paralelo". Martínez Becerra ha aseverado que esa "presión" de las redes sociales provocó que ayer el Tribunal Superior de Justicia de Navarra publicara un comunicado para "aclarar" la admisión como prueba documental de un informe sobre publicaciones de la víctima en redes sociales elaborado por detectives privados. "Sinceramente, es tanta la presión que entendemos la presión del tribunal", ha sostenido para precisar que la emisión de esa nota "no es una práctica habitual" en el desarrollo de los juicios.

Identificados y detenidos en 7 horas También declararon ayer los agentes que identificaron a los sospechosos al poco de terminar el encierro de aquel 7 de julio. Hay que recordar que, una vez que los acusados dejaron a la chica tirada en el portal, se fueron de fiesta y luego a correr el encierro. Gracias a las cámaras de seguridad y a la colaboración policial fueron identificados nada más salir de la plaza de toros por tres policías forales, que testificaron en último lugar. Los agentes les dejaron marchar porque faltaba el quinto miembro de ‘la manada’. No obstante, les siguieron en el autobús urbano hasta el barrio de San Jorge, donde habían aparcado el vehículo en el que habían acudido a Pamplona y donde les esperaba el quinto miembro del grupo. Entonces fueron detenidos. Eran las diez y cuarto. Habían pasado siete horas desde que cometieron presuntamente la violación grupal.

Cuarta jornada del juicio

Este jueves a las 10.00 horas ha comenzado la cuarta sesión del juicio con la declaración del policía municipal instructor del caso. A lo largo de la jornada de este jueves van a declarar ocho agentes de la Policía Municipal de Pamplona y tres testigos en la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra. Tras las intervenciones de los policías municipales, declararán la mujer que abrió el portal en el que supuestamente se produjo la agresión sexual, un trabajador de un hotel al que acudieron los acusados y la mujer que encontró el móvil de la víctima.

Mientras, los acusados se encuentran en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra desde las 9.00 horas. Cada uno de los citados lo está con 20 minutos respecto al anterior.

"Esto no es un juicio contra el machismo"

El abogado de tres de los acusados, Agustín Martínez Becerra, ha afirmado que el juicio investiga "exclusivamente sobre los hechos que ocurrieron el 7 de julio de 2016, aquí no se está juzgando el machismo, ni el heteropatriarcado, ni absolutamente nada de eso".

En declaraciones a los periodistas antes de entrar al Palacio de Justicia, el abogado ha asegurado que "lo único que pretendemos es intentar que la presión mediática se controle" y ha precisado que "esto es un juicio y ha pedido que "dejen por favor trabajar al tribunal" en referencia a la "presión social y en redes sociales que está haciendo un increíble juicio paralelo y que la sala tenga que sacar notas para valorar la admisión de pruebas". "Si quieren meterse con alguien métanse conmigo, no hay ningún problema, va en mi trabajo, pero estamos haciendo la defensa de los derechos de unas personas que están en un procedimiento, utilizando todos los medios de prueba legales que así han sido admitidos por la sala", ha destacado. Por este motivo, ha pedido que se deje de "especular" y de "montar algo que no existe, se trata única u exclusivamente de juzgar unos hechos, ciñámonos a ellos".

Martínez Becerra ha señalado que "desde las acusaciones en algún caso se está vertiendo información que no responde a la realidad de lo que está sucediendo en la sala". Por todo ello, ha pedido "respeto a la sala y a la celebración de un juicio justo y a partir de ahí se dictará sentencia" y "la parte que no esté de acuerdo tendrá derecho a recurrir". "A veces pienso que no estoy en la misma sala", ha criticado el abogado de la defensa que ha indicado que "determinados medios de comunicación hacen un análisis de lo que ocurre dentro que no se corresponde con lo que ocurre en la realidad". Ha explicado que "tengo que volver a verlo por la noche en la grabación a ver si lo que yo he visto es lo mismo que dice el periódico" y "la versión que sale reflejada en mi ordenador no se parece absolutamente nada a lo que se está trasmitiendo".

Polémica

Sobre la polémica por la admisión una fotografía reciente publicada en una red social por la joven denunciante de los hechos, el abogado ha resaltado que "se trata única y exclusivamente de una prueba que ha sido admitida y por lo tanto es valida, y será luego sometida a la valoración de la sala". "Es que tengo que leer como si hubiéramos hecho una tropelía jurídica", ha censurado el abogado, que ha insistido en que "hemos utilizado los medios de prueba".

En relación a la aclaración que envió a los medios el miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Navarra para precisar que una de las defensas presentó a la conclusión de la fase de instrucción un informe de unos detectives privados sobre la denunciante, que posteriormente el mismo abogado retiró de la causa, Martínez Becerra ha destacado que "esta práctica no es habitual" y lo ha atribuido a "la sensación que se puede ver imbuido el tribunal por la presión de tener que justificar una actuación judicial".