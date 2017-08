El pecio del barco secreto El 'USS Indianapolis', durante una visita a Pearl Harbour en 1937; arriba, restos del navío. :: reuters / Paul G. Allen El 'USS Indianapolis' fue hundido tras dejar en las Islas Marianas partes de la bomba atómica que se lanzó sobre Hiroshima DANIEL ROLDÁN Martes, 22 agosto 2017, 08:07

La última aventura del 'USS Indianápolis' fue tan secreta que su hundimiento llegó cuatro días tarde a la base. El 16 de julio de 1945 zarpó desde San Francisco con rumbo a Tinian, en las Islas Marianas del Norte. Era una carrera contra el reloj, que le llevó a Hawái, repostó en solo seis horas y se lanzó hacia su destino. En diez días atracó en las Marianas. En sus entrañas llevaba algunas piezas para la bomba nuclear que se lanzó desde el 'Enola Gay' el 6 de agosto sobre Hiroshima provocando la muerte de unas 160.000 personas además de destruir la ciudad. Después de dejar el paquete, el 'Indianapolis' zarpó buscando refugio en Guam, la pequeña isla que ha saltado al panorama internacional por ser objetivo de Corea del Norte.

Nunca llegó allí. Un submarino japonés lo hundió en el mar de Filipinas hace 72 años. Era la noche del 29 al 30 de julio de 1945 y el acorazado se fue al fondo del mar en apenas doce minutos. De los 1.196 hombres, unos 800 sobrevivieron. Pero solo 316 fueron rescatados. ¿Por qué? Porque al ser una misión secreta no se emitió ninguna señal y porque los tiburones que habitan la zona se dieron un auténtico festín. El pasado viernes, una investigación encontró el pecio a 5.500 metros de profundidad. «Tener la posibilidad de homenajear a los hombres valientes del 'USS Indianapolis' gracias al descubrimiento de un barco que jugó un papel tan importante para poner fin a la Segunda Guerra Mundial es un verdadero honor», señaló Paul Allen, cofundador de Microsoft y uno de los principales impulsores de este proyecto. Sin embargo, Allen, cuyo padre luchó en aquella guerra y ahora se dedica a financiar exploraciones en busca de antiguos buques -ya ha encontrado el 'Musashi' japonés o el 'Artigliere' italiano-, decidió no revelar el punto exacto del pecio para mantener intacto el lugar donde reposa el otrora buque insignia de la Quinta Flota. No obstante, la Marina estadounidense sopesa llevar parte de los restos para que formen parte de un museo.

De los 316 supervivientes a los ataques del submarino nipón y de los tiburones, todavía están con vida 22 marineros que no ocultaron ayer su alegría por haber encontrado su buque.