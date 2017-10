Los padres que creían tener tesoros en vez de hijos

«Mi tesoro, mi tesoro», con esa frase Gollum se trastorna, y bien trastornado, en la trilogía del Señor de los Anillos. No digo yo que los padres nos trastornemos con nuestros 'tesoros' caseros, pero la verdad es que quizás, algunas veces, tanto brillo nos deslumbre y no nos deje ver con claridad que nuestros 'príncipes' y 'princesas' no son más que niños y niñas, que, además de parecerse un montón a su padre y/o a su madre, lo que necesitan es educación. Educación porque, además, muchos de esos 'príncipes y princesas' van a mutar en adolescentes 'republicanos' y para esos días ya tienes que tener adelantada mucha tarea.

Ver a los hijos como niños y niñas en vez de verlos como tesoros nos permite verlos como son, con sus defectos y sus virtudes y esto es lo que más nos puede ayudar a la hora de educarlos, a la hora de establecer límites, a la hora de afrontar los momentos difíciles, a la hora de señalar lo que los padres consideramos tolerable y lo que es intolerable.

