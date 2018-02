Número uno en espantadas Morrissey luce su habitual elegancia en una actuación de hace unos años en París. / REUTERS Tres antiguos miembros de los Smiths cancelan un concierto al día siguiente de anunciarlo. Parecen buenos alumnos de su exlíder, Morrissey, un genio en el arte de suprimir galas: suma 127 anulaciones desde 2012 JOSEBA VÁZQUEZ Lunes, 5 febrero 2018, 08:37

Cuando la semana pasada tres de los antiguos miembros de los Smiths dieron por anulado el concierto de reunificación parcial de la banda que acababan de anunciar un día antes, a buena parte de sus admiradores les vino a la cabeza el nombre de Morrissey. Inevitable si se tiene en cuenta el ¡laaaaaaaargo! historial de cancelaciones acumulado por el que fuera líder, letrista y voz de una de las formaciones imprescindibles en la escena musical británica de los ochenta. Steven Patrick Morrissey no formaba parte del trío que, supuestamente, iba a actuar en la frustrada función del próximo junio, pero se encuentra diplomado en el peculiar arte de suspender actuaciones. Acumula, nada más y nada menos, que 127 desde 2012, según el recuento realizado por el blog especializado Consequence Of Sound, lo que equivale aproximadamente al total de recitales que programa en un año una estrella de la música.

La cifra arroja un promedio de 25 anulaciones anuales, en torno a la quinta parte de una gira tipo. Así las cosas, adquirir una entrada para un concierto de Morrisey es lo más parecido a lanzar una moneda al aire. La pieza puede caer de cara, de cruz, esfumarse en el vacío o hasta aterrizar de canto. No es una exageración. El abanico de motivos de las espantadas del divo es amplio y diverso. Con frecuencia alude a problemas de salud: propios, de su madre o de alguno de los miembros de su equipo, como sucedió en las tres últimas galas previstas el año pasado, en Filadelfia, Boston y Los Ángeles, entre el 4 y el 10 de diciembre sucesivamente. Pero un mes antes, el 5 de noviembre, en Paso Robles (California), se negó a salir al escenario porque hacía «demasiado frío en el recinto». Tomó la decisión unos minutos antes del comienzo del espectáculo y con los 3.300 asientos del anfiteatro ya ocupados.

DE MUTIS EN MUTIS Por decenas El abdomen de Joaquín La ansiedad de Pastora

Carne quemada

Las causas de los mutis con los que 'Moz' acostumbra a dejar a su público con un palmo de narices, compuesto y sin ídolo al que aplaudir, son en ocasiones de lo más originales. Y aunque cueste creerlo, sí, la moneda cae de canto con cierta frecuencia. Sucede cuando la velada es suspendida en plena marcha. Hace tres años sufrió un colapso y se desmayó en los compases finales de una actuación en Boston. El pasado abril, abandonó al quedarse sin voz mientras interpretaba el séptimo tema del programa en Tucson (Arizona). Una úlcera sangrante, un problema de esófago o una neumonía han provocado otras veces sus anulaciones. «Mis disculpas son tan frecuentes que llegan a ser ridículas», ha reconocido él mismo.

Como buen vegano -lo es desde muy jovencito- y acérrimo animalista, en 2015 anuló un contrato en Islandia porque, en contra de su deseo, los promotores mantuvieron la idea de vender bocadillos de carne en el recinto. «Me encanta Islandia, pero dejaré el auditorio con su sed de carne caníbal», dijo. Una declaración muy suave en comparación a la que salió de su boca seis años antes, durante un espectáculo al aire libre en Estados Unidos. Al aroma de las hamburguesas que se cocinaban en las parrillas, en mitad del 'show' lanzó: «Puedo oler carne quemada... espero por Dios que sea humana». El exabrupto define una de las señas de identidad de este hombre excesivo, bocazas, extremista y provocador, pero también genial y formalmente delicado.

«Si mencionas mi nombre la gente vomita o se entusiasma, pero no odio a la gente; soy un hombre amable y sensible», se autorretrata.

Depresivo y célibe Irónicamente, puede decirse que con sus 127 suspensiones Morrissey ha igualado el gran éxito logrado con 'Viva Hate', el álbum con el que alcanzó en 1988 el número uno de las listas de ventas en el Reino Unido. Fue su primer trabajo en solitario tras la disolución de los Smiths, la banda de indie rock que formó en 1982 junto al guitarrista Johnny Marr y acaudilló durante cinco años.

El estilo lánguido y tardo del divo nacido en Mánchester hace 58 años, de padres irlandeses, no parece sino otra consecuencia de su personalidad. Tuvo problemas de depresión en la adolescencia y sus letras denotan a menudo tristeza y drama. Es también un decidido opositor al poder y enemigo declarado de la monarquía británica. Célibe convencido, afirma no tener vida sexual ni social. Aunque se le atribuyó una relación con el fotógrafo Jake Walters, niega ser homosexual. «Ojalá lo fuera. Técnicamente soy humasexual. Es decir, me atraen los humanos, aunque por supuesto no muchos».

2017 fue prolífico en cancelaciones musicales. Shakira anuló en noviembre 11 conciertos por problemas en las cuerdas vocales, Lady Gaga otros 15 por su fibromialgia y Justin Bieber, 14 por «agotamiento».

En mayo de ese mismo año, Joaquín Sabina retrasó actuaciones en Latinoamérica por una operación de hernia ventral y, en septiembre, las de Barcelona y Granada por una gastroenteritis aguda. En 2014, se bajó del escenario en Madrid por «pánico».

El mismo miedo escénico, traducido en ansiedad, retiró temporalmente a Pastora Soler de la música en 2014, después de desmayarse en una gala y quedarse sin voz en otra. Hace un año, la cantante retomó su actividad.