¿La nueva talidomida? Una embarazada lee el prospecto de un medicamento antes de ingerir una dosis. :: r. c. Las familias de las víctimas aseguran que ni la farmacéutica ni la administración sanitaria les avisaron del riesgo para las embarazadas Denuncian que miles de niños sufren malformaciones por el antiepiléptico que tomaron sus madres ALFONSO TORICES MADRID. Sábado, 24 marzo 2018, 10:47

Un grupo de padres dio ayer a conocer la Asociación de Víctimas por Síndrome de Ácido Valproico (Avisav). Son los progenitores de tres niños españoles -ahora adolescentes- que, según explicaron, nacieron con malformaciones y retrasos cognitivos como consecuencia de que sus madres tomaron durante la gestación valproato, un principio activo eficaz contra la epilepsia que sufrían y que se receta desde 1980. Lo hicieron «sin que nadie -farmacéutica, médicos y administración sanitaria- nos avisase de los peligros para el feto de este fármaco que ya habían desvelado los estudios científicos», aseguró Carlos Bardera, padre de un chico de 13 años con una importante discapacidad intelectual y malformaciones a consecuencia de este síndrome, según ha certificado la Unidad de Salud Medioambiental del Hospital de la Arrixaca (Murcia), referencia nacional en estos diagnósticos.

Los promotores de Asivav aseguran que, como en Francia o en Gran Bretaña donde los afectados se cuentan por decenas de miles, se está ante un «escándalo sanitario» semejante al que se desató el siglo pasado con la talidomida, el fármaco contra las nauseas de las embarazadas, legal hasta 1961, que solo en España causó malformaciones severas a unos 3.000 recién nacidos. No solo lo piensan los padres de Avisav, sino también Rafael Basterrechea, el vicepresidente de Avite, la organización que agrupa a las víctimas españolas de la talidomida, que les apoyó en la presentación. «Es la nueva talidomida. Nos dijeron que no podría volver a ocurrir, pero lo cierto es que ha vuelto a pasar», señaló.

Bardera no tiene dudas de que la creación de la asociación va a aflorar «miles de casos en España», convencimiento en el que coincide con los expertos del Instituto Catalán de Farmacología, que en su boletín de enero de 2018, dedicado a los efectos del valproato sobre los fetos de las gestantes, concluyen que en España, donde no existe registro oficial alguno sobre el particular, «estimanos que el número de víctimas debe ser del orden de miles».

Aviso tardío

El boletín ratifica otra de las denuncias de Avivav, que «algo que se sabe desde los años ochenta -el gran peligro para las gestantes- se ha ocultado hasta ahora a los pacientes». Los farmacólogos catalanes explican que desde los años setenta se sabe que el ácido valproico consumido durante la gestación provoca, hasta en un 11% de casos, malformaciones como espina bífida, dismorfia facial o defectos cardiacos, renales o urogenitales. De igual manera, señalan que los estudios desvelan ya en los años ochenta, y de forma «sólida» desde 2001, que la toma de este compuesto por embarazadas provoca en el 30% o el 40% de los casos retrasos cognitivos y motores en los recién nacidos, a menudo acompañados por autismo.

El instituto científico catalán destaca que, pese a esas evidencias, las agencias europea y española del medicamento no dieron el primer aviso serio sobre los peligros del valproato hasta 2014, cuando, presionadas por la potente asociación de víctimas francesa, recomendaron evitar este fármaco en embarazadas o mujeres con capacidad de procrear y ordenaron a la farmacéutica dar información más clara sobre los riesgos. No obstante, en febrero pasado, la agencia española emitió un nuevo comunicado, esta vez ya prohibiendo el uso del valproato en embarazadas y mujeres fértiles, tras reconocer que las medidas que dictó en 2014 «no fueron suficientemente efectivas», pues no redujeron el consumo de riesgo.

Asivav, que tiene como correo afectados@avisav.es, se ha marcado como objetivos, según Bardera, ayudar a las familias de las víctimas del valproato, lograr que el medicamento nunca más se le prescriba a mujeres en edad fertil, e «intentar que los culpables acaben pagando lo que han hecho». Van a seguir el camino de la organización francesa, Apesac, con 5.500 asociados y 14.000 casos, que ha ganado el primer pleito contra Sanofi, la empresa fabricante en Europa del valproato, condenada a pagar tres millones de euros a una afectada de 15 años.

El abogado de la asociación española, Ignacio Martínez, anunció que los tres promotores de Asivav, familias de Palma de Mallorca, Barcelona y Madrid, que también han denunciado a Sanofi, celebrarán un acto de conciliación con la demandada el próximo mes, en un juzgado civil de Madrid.