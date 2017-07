Mundo virtual y democracia Son muchos los científicos que dedican sus vidas a conocer mejor nuestro mundo y descubrir las incógnitas que el universo nos oculta. Cada vez que se produce un gran descubrimiento, aumenta el número de incógnitas que desconocemos SANTIAGO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Prof. dr. ingeniero de caminos Domingo, 2 julio 2017, 22:32

NUESTRA civilización ha generado cientos de profesiones: piloto, taxista, juez, mecánico, bombero, fiscal, carpintero, ganadero, agricultor, economista, albañil, periodista, cirujano, trapecista, informático, ingeniero, artesano, maestro, policía, sastre, camarero, carnicero, jardinero, fontanero, abogado, etcétera, que adquieren los conocimientos específicos suficientes, mediante un proceso de aprendizaje, que exige un gran número de horas de estudio, de práctica y de ejercicio profesional.

El desarrollo del conocimiento crece exponencialmente y los métodos de aprendizaje muestran grandes diferencias entre unos países y otros. Aquellos que logren el mayor nivel medio de preparación de sus profesionales, en las disciplinas emergentes en las próximas décadas, serán quienes formen el grupo de naciones que controlarán la economía mundial y la nueva división entre países ricos y pobres.

El paso de Newton a Einsteín nos ha introducido en una nueva época. Newton nos enseñaba el tiempo que tardaba un cuerpo en caer al suelo y la velocidad a la que llegaba. Pero esto solo vale para andar por casa y a distancias cortas. ¿Qué pasa si soltamos un globo desde la ventana de un avión a 5.000 m de altura? ¿Quién calcula cuanto tarda en caer al suelo y donde lo hará? Claro, esto no se puede resolver tan fácilmente y el error newtoniano sería enorme… Pero estos son los problemas reales en la actualidad.

Hoy la ciencia nos lleva por otros horizontes mucho más complejos, estamos lanzando satélites al espacio y deberíamos saber dónde están y qué hacen. Y aquí surge otro problema mayor: ‘la velocidad’ de estos objetos es enorme, comparados con las de nuestros vehículos terrestres. Aquí no basta con Newton y, sin Albert Einstein y su teoría de la Relatividad, no saldríamos al espacio. Gracias a él, conocemos las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos en el espacio y nos dicen que la masa, la longitud y el tiempo, dependen de la velocidad. Einstein demostró (en 1905) que distinguir entre materia y la energía es superfluo, pues son simplemente dos aspectos de la misma cosa; y predijo la existencia de las «ondas gravitacionales» (en 1916) descartando que la gravedad fuera una fuerza. Aunque hasta 2015 estas «ondas gravitacionales», procedentes de la colisión de dos agujeros negros, no fueron detectadas por primera vez, por los físicos Rainer Weiss, Kip S. Thorne y Ronald Drever; por lo que recibirán el Premio Reina Sofía de Investigación Científica y Técnica 2017.

Sabemos que solo podemos ver el 1% del universo; el resto: un 70% es energía oscura y un 29% es materia oscura (las llamamos oscura porque no podemos verlas solo percibimos sus efectos). El universo está en expansión. Casi sabemos lo que pasó en el primer segundo del universo, pero no lo que pasó en la primera milmillonésima de segundo. Todo salió del ‘big bang’ y podemos decir que estamos hechos de vacío. Las partículas de los átomos que nos forman están tan separadas que la materia está realmente vacía.

Son muchos los científicos que dedican sus vidas a conocer mejor nuestro mundo y descubrir las incógnitas que el universo nos oculta. Cada vez que se produce un gran descubrimiento, aumenta el número de incógnitas que desconocemos, pero así avanza la ciencia. Stephen Hawking ha dicho en varias ocasiones: «No voy a comparar el placer que causa un descubrimiento con el sexo, pero desde luego es más duradero».

Hoy hablamos de misiones a otros planetas y buscamos planetas similares al nuestro en otras galaxias en los confines del mundo visible, es decir: de un desconocido universo prácticamente infinito; al mismo tiempo, vivimos en un mundo de ondas electromagnéticas: internet, redes sociales, espionaje informático, control multifocal, de un mundo controlado por cámaras y redes de espionaje internacional, de empresas con más poder que muchos países, de crisis políticas, de lucha de civilizaciones, de crisis de información, etc.; es decir, de un nuevo mundo virtual cuyo autocontrol parece imposible.

El Estado tiene el deber irrenunciable de garantizar que los distintos ciudadanos tengan la posibilidad de adquirir la capacitación suficiente para ejercer su oficio y/o profesión en este nuevo mundo virtual; basándose en el esfuerzo, la disciplina, la constancia y la profesionalidad; para conseguir la necesaria calidad científica, técnica, social y profesional. Cada país determinará los programas de estudio, los sistemas de aprendizaje y los procedimientos de acreditación, que garanticen la excelencia y la constante actualización de los conocimientos.

Dado el camino que llevan en el Planeta: la ciencia, la tecnología, la informática, la información, la cultura de titulares, las redes sociales, la sociedad, las grandes y pequeñas empresas, la política y los políticos… ¿Qué porvenir nos espera en este nuevo mundo virtual?

Los países que tengan un nivel cultural bajo se hundirán y tomarán las riendas del Planeta los países técnica y científicamente más avanzados. ¿Cómo se decidirá el futuro del Planeta? ¿Cuánta gente está capacitada para hablar de estos temas? ¿Tienen los políticos nuestra confianza para opinar y legislar sobre ellos? ¿Pueden prescindir los políticos de la ciencia?

Sin duda, estamos en el final de un ciclo y, naturalmente, al comienzo de otro nuevo. Creo que no podemos garantizar que la democracia que conocemos y defendemos esté garantizada para toda la humanidad.

No olvidemos que la resistencia de un arco es la de su dovela más débil y la de una cadena es la del eslabón más débil. Arco y cadena son el resultado del trabajo en equipo de un montón de dovelas o eslabones. ¿Dónde está la dovela y el eslabón más débil de nuestra democracia?