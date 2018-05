Mujeres: la historia se repite Es muy positivo ver a tantas mujeres en la calle reivindicando igualdad y leer tantos artículos publicados sobre el mismo tema. Pero eso ya ocurrió hace 40 años MERCÉ RIVAS Sábado, 5 mayo 2018, 23:44

Muchas nos preguntamos ¿dónde estamos? ¿Sirvió de algo la lucha de los 70? ¿Tan poco hemos avanzado? Se trata de una sensación contradictoria.

Recientemente leyendo el libro 'Milicianas', de Ana Martínez Rus, podemos ver cómo las mujeres de la República lograron avances importantísimos como el reconocimiento del voto femenino, el matrimonio civil, el divorcio, el derecho de la patria potestad de las mujeres sobre sus hijos, la eliminación del delito de adulterio para las mujeres, entre otros temas pero tras el golpe de Estado del 36, las mujeres perdieron todos sus derechos.

No eran nadie, su papel era simplemente de esposas y madres, obedientes y sumisas a sus padres primero y a sus maridos después. Pasaron de ser denominadas «las sin sombrero» en la República, ya que se quitaron el sombrero, ese corsé intelectual que las relegaba al papel de esposas y madres y participaron sin complejos en la vida intelectual española entre los años veinte y treinta, a ser «las invisibles».

Sí, llegaron a ser invisibles en la vida, en la Universidad, en las empresas, en la cultura, en la familia y así hasta la muerte del dictador.

Tras el fallecimiento del general Franco, llegó la transición y ahí miles de mujeres comenzaron a luchar por sus derechos. A las más jóvenes habría que decirles que algunas de sus madres o abuelas se colgaron un cartel al cuello con el lema 'yo también soy adúltera', ya que por aquel entonces las mujeres eran condenadas por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Pero también hay que recordar que las mujeres en aquella época tuvieron que hacer el servicio social dirigido por la sección femenina de Falange y tenían una asignatura en las escuelas con ese mismo nombre. No fueron mayores de edad hasta los 21 años y en los colegios, siempre separados niños de niñas, existían clases obligatorias de bordado y cocina. Algo impensable en estos momentos.

No hay que olvidar los principios que propagaba la sección femenina de Falange durante la posguerra hasta bien avanzados los 70: «Ten preparada una comida deliciosa para cuando él regrese del trabajo. Ofrécete a quitarle los zapatos. Habla en tono bajo y placentero. Retoca tu maquillaje. Su duro día de trabajo quizá necesite de un poco de ánimo. Preocuparte por su comodidad. Minimiza cualquier ruido. Salúdale con una cálida sonrisa y demuéstrale tu deseo por complacerle. Escúchale, déjale hablar primero; recuerda que sus temas de conversación son más importantes que los tuyos. Nunca te quejes si llega tarde, o si sale a cenar o a otros lugares de diversión sin ti. Recuerda que es el amo de la casa».

Sin comentarios.

Pues aun así, estas mujeres, ahora ya peinando canas, iban a tirar tomates a la puerta de Interviú ya que no querían mujeres desnudas en sus portadas, se manifestaban a favor del divorcio, contra el adulterio y algunas, no todas, lograron ir a la Universidad.

En las últimas manifestaciones del 8 de marzo, magníficas por cierto, solo un político Ángel Gabilondo recordó a mujeres como las hermanas Martínez Ten, Cristina Almeida, Paca Sauquillo y muchas más que han sido eternas luchadoras.

«Aunque durante el franquismo mujeres pioneras intentaron hacerse oír para reivindicar sus derechos, la década de los años 70 fue escenario de un movimiento feminista numeroso, plural y muy activo. Sus reivindicaciones han formado parte de la agenda de modernización del país y, sin embargo, este movimiento no ha tenido apenas espacio en la abundantísima historiografía de la transición española. Teniendo a la derecha franquista enfrente y al lado una izquierda para la que la igualdad de derechos entre hombres y mujeres no era la prioridad, no fue fácil luchar por estos derechos», afirmaba el libro, publicado por Cátedra, 'El movimiento feminista en España en los años 70' de Carmen Martínez Ten, Purificación Gutiérrez López y Pilar González Ruiz.

Las feministas de la transición dejaron en herencia grandes logros pero también tareas pendientes. En esos años era importante la reivindicación del propio cuerpo, la planificación familiar y de la maternidad, así como el aborto o el divorcio. Las mujeres reclamaban ser tratadas como los hombres, poder entrar en el mundo público, que no pesaran sobre ellas leyes discriminatorias, en definitiva, ser ciudadanas de pleno derecho.

Si en la Transición se luchaba contra la discriminación en general, ahora lo que moviliza son todo tipo de violencias contra la mujer, la física, la sexual, la laboral y la económica. Aunque los avances sean lentos las mujeres siempre tendrán que estar con los ojos abiertos. No lo deben olvidar. Los retrocesos son posibles.