«El mosquito que transmite la malaria viaja en avión y el cambio climático lo alimenta»

María Victoria López es directora de Medicus Mundi en Extremadura, Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) de Cooperación Sanitaria que trabaja en la comunidad autónoma desde su implantación en el año 1995. Recién llegada de Camerún, tras supervisar el proyecto que la ONGD realiza en el hospital de Ngovayang y aún sufriendo los efectos del cambio de horario, habla de su participación en el curso 'Europa ante los desafíos globales de la cooperación al desarrollo. Erradicación y prevención de enfermedades endémicas: Malaria'. En él se aborda hasta hoy viernes la importancia de la prevención y el papel de la cooperación en materia de salud para poner fin a una patología que, sólo en África Subsahariana, acaba con la vida de más de 580.000 personas al año. La mayoría, niños.

La acción formativa, que está organizada por la Universidad de Extremadura y la Fundación Europea de Yuste dentro de la programación de cursos internacionales de verano-otoño, tiene como objetivo analizar el papel de Europa ante la erradicación y prevención de enfermedades endémicas como el paludismo, una patología que puede ser mortal y que se transmite por la picadura de mosquitos infectados.

En España, la Organización Mundial de la Salud declaró erradicada esta enfermedad en la década de los sesenta y los casos diagnosticados en nuestro país son importados desde zonas endémicas. María Victoria señala que «el mosquito de la malaria viaja en avión y el cambio climático lo alimenta».

«Hacen falta muchos años, más inversión e investigación para acabar con el paludismo» «Nosotros, el mundo rico, también podemos tener problemas algún día, cada vez nos parecemos más a los países tropicales»

-¿Será posible acabar con la malaria en el mundo?

-Creo que no. Mientras desde el mundo desarrollado no se invierta y no se investigue mucho más en malaria y hasta que no lleguemos a encontrar una vacuna, yo creo que no. Para eso harán falta muchos años. Se están haciendo experiencias en Mozambique y en varios países africanos, pero eso no será posible. Nosotras mismas, que acabamos de llegar de Camerún, podemos estar infectadas. De momento yo no tengo paludismo, lo he tenido hace muchos años, pero y si nos hubiera picado la hembra del mosquito y yo vengo con paludismo. Hay que tener en cuenta que cada vez nos parecemos más a los países tropicales, por el calentamiento global. No se descarta, no solo que no se erradique la malaria, sino que nosotros, el mundo rico, podamos tener problemas algún día. El mosquito viaja en avión y el cambio climático lo alimenta.

-¿Realmente se está luchando para erradicar esta enfermedad?

-En Europa es un problema secundario, hay iniciativas muy interesantes de estudios en África y se está preparando al personal sanitario para intentar buscar una vacuna y hacer una serie de protocolos, pero al primer mundo no le interesa. De hecho, no hay laboratorios, ni investigaciones, ni organismos públicos que se preocupen porque es un problema de los africanos, de la gente pobre. Cómo va a interesar.

-¿Cómo es esta enfermedad que le ha atacado ya dos veces?

-Muestra fiebres muy altas y dependiendo del tipo de plasmodio, que es como se llama el microorganismo, será más o menos grave. Previamente te tiene que haber picado una hembra de mosquito infectada. Si no se coge a tiempo produce problemas, entre ellos un coma palúdico. El primer paludismo lo viví con los refugiados del Congo por el año 1995. Y luego otro, al regreso de un viaje de Camerún. En el segundo los síntomas fueron más suaves y yo misma fui al hospital de Don Benito y les dije lo siguiente: tengo paludismo. No perdáis tiempo buscando la causa de la fiebre porque no la vais a encontrar. Seguidamente, mandaron una muestra al laboratorio del Instituto Carlos III de Madrid y allí confirmaron que tenía paludismo y estuve diez días ingresada en el hospital.

-¿Qué le parece que en Extremadura se realicen jornadas como la organizada por la Universidad de Extremadura y la Fundación Europea Yuste?

-Creo que es importantísimo. Nosotros como Medicus Mundi organizamos cada dos años, con la Universidad de Extremadura, un curso de introducción a la medicina tropical en el que siempre se habla de la malaria. Está destinado a estudiantes, a médicos y a los profesionales sanitarios porque este tipo de enfermedades no se estudian. Se citan pero no se estudian y hay interés por conocer más de la sintomatología y del tratamiento, para saber abordarlos. Cada vez hay más emigrantes africanos y de América Latina y pueden traer estas enfermedades importadas.